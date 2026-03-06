Google bataryayı sömüren uygulamalar için harekete geçti

Google, akıllı telefon kullanıcılarının en sık şikâyet ettiği konulardan biri olan hızlı pil tüketimi için yeni bir uygulamayı devreye aldı.Şirket, Play Store’daki bazı uygulamaların sayfalarında artık özel bir uyarı kutusu göstermeye başladı. Bu kutu, arka planda aşırı enerji tüketen uygulamalar konusunda kullanıcıyı doğrudan bilgilendiriyor.

Google’ın geliştirici blogunda paylaşılan örnekte şu ifadeye yer veriliyor; “Bu uygulama, yüksek arka plan etkinliği nedeniyle beklenenden daha fazla batarya tüketebilir.” İfade ilk bakışta oldukça genel gibi görünüyor. Ama aslında Android sisteminde belirli bir teknik eşiği aşan uygulamaları hedef alıyor.

SORUNUN KAYNAĞI: “PARTİAL WAKE LOCK”

Bu uyarının arkasındaki temel neden “Partial Wake Lock” adı verilen bir mekanizma. Android’de bu özellik, ekran kapalıyken bile telefonun işlemcisinin çalışmaya devam etmesine izin veriyor. Yani kullanıcı uygulamayı aktif olarak kullanmasa bile bazı işlemler arka planda sürüyor. Bazı uygulamalar için bu durum gerçekten gerekli. Örneğin mesajlaşma veya konum tabanlı servisler bu yöntemi kullanabiliyor. Ancak Google’a göre bazı uygulamalar bu sistemi gereğinden fazla kullanıyor. İşte yeni belirlenen eşik değerleri tam da bu aşırı kullanımı tespit etmek için oluşturuldu.

GELİŞTİRİCİLERE DE BASKI OLUŞTURACAK

Yeni uyarı sistemi sadece kullanıcıları bilgilendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda geliştiriciler üzerinde de ciddi bir baskı oluşturması bekleniyor. Çünkü Google, yüksek pil tüketimine neden olan uygulamaların Play Store öneri listelerinden çıkarılabileceğini daha önce açıklamıştı. Bu durum geliştiricileri uygulamalarını optimize etmeye zorlayabilir. Nitekim şirket, bazı uygulamaların şimdiden performans iyileştirmelerine başladığını söylüyor.

KULLANICILAR İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar artık bir uygulamayı indirirken batarya tüketimi konusunda daha net bir fikir sahibi olacak. Kısa vadede kullanıcılar pil tüketimi yüksek uygulamalardan kaçınabilecek. Uzun vadede ise daha verimli çalışan uygulamaların yaygınlaşması bekleniyor.