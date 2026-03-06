Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Google bataryayı sömüren uygulamalar için harekete geçti

Google, Play Store’da arka planda fazla enerji tüketen uygulamaları kullanıcıya açıkça göstermeye başladı. Amaç hem geliştiricileri düzene sokmak hem de kullanıcıların pil tüketimini kontrol edebilmesini sağlamak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Google bataryayı sömüren uygulamalar için harekete geçti
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 10:40

Google, kullanıcılarının en sık şikâyet ettiği konulardan biri olan hızlı pil tüketimi için yeni bir uygulamayı devreye aldı.Şirket, Play Store’daki bazı uygulamaların sayfalarında artık özel bir uyarı kutusu göstermeye başladı. Bu kutu, arka planda aşırı enerji tüketen uygulamalar konusunda kullanıcıyı doğrudan bilgilendiriyor.

Google bataryayı sömüren uygulamalar için harekete geçti

Google’ın geliştirici blogunda paylaşılan örnekte şu ifadeye yer veriliyor; “Bu uygulama, yüksek arka plan etkinliği nedeniyle beklenenden daha fazla batarya tüketebilir.” İfade ilk bakışta oldukça genel gibi görünüyor. Ama aslında Android sisteminde belirli bir teknik eşiği aşan uygulamaları hedef alıyor.

SORUNUN KAYNAĞI: “PARTİAL WAKE LOCK”

Bu uyarının arkasındaki temel neden “Partial Wake Lock” adı verilen bir mekanizma. Android’de bu özellik, ekran kapalıyken bile telefonun işlemcisinin çalışmaya devam etmesine izin veriyor. Yani kullanıcı uygulamayı aktif olarak kullanmasa bile bazı işlemler arka planda sürüyor. Bazı uygulamalar için bu durum gerçekten gerekli. Örneğin mesajlaşma veya konum tabanlı servisler bu yöntemi kullanabiliyor. Ancak Google’a göre bazı uygulamalar bu sistemi gereğinden fazla kullanıyor. İşte yeni belirlenen eşik değerleri tam da bu aşırı kullanımı tespit etmek için oluşturuldu.

Google bataryayı sömüren uygulamalar için harekete geçti

GELİŞTİRİCİLERE DE BASKI OLUŞTURACAK

Yeni uyarı sistemi sadece kullanıcıları bilgilendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda geliştiriciler üzerinde de ciddi bir baskı oluşturması bekleniyor. Çünkü Google, yüksek pil tüketimine neden olan uygulamaların Play Store öneri listelerinden çıkarılabileceğini daha önce açıklamıştı. Bu durum geliştiricileri uygulamalarını optimize etmeye zorlayabilir. Nitekim şirket, bazı uygulamaların şimdiden performans iyileştirmelerine başladığını söylüyor.

Google bataryayı sömüren uygulamalar için harekete geçti

KULLANICILAR İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar artık bir uygulamayı indirirken batarya tüketimi konusunda daha net bir fikir sahibi olacak. Kısa vadede kullanıcılar pil tüketimi yüksek uygulamalardan kaçınabilecek. Uzun vadede ise daha verimli çalışan uygulamaların yaygınlaşması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için 8 bin dolar senaryosu! Dolar güçleniyor ama fırtına kapıda
Demet Akalın ile Burcu Güneş birbirine girdi! Ece Seçkin tarafını belli etti
Fenerbahçe’de Sidiki Cherif bilmecesi çözüldü! Eleştiri yağmuru alkışa döndü: Genç yıldız için karar verildi
ETİKETLER
#akıllı telefon
#Pil Tüketimi
#Google Play Store
#Uygulama Optimizasyonu
#Wake Lock
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.