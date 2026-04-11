Mardin'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan'la bir araya gelen gazeteci Hacı Yakışıklı, SGK borçlarıyla ilgili son durumu kendi köşe yazısında duyurdu. Bakan Işıkhan, borçların tahsiline yönelik süreçte doğrudan icra yoluna başvurulmadığını belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Işıkhan açıkladı: Belediyelerin SGK borçları için çarpıcı tablo Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili son durumu açıklayarak, doğrudan icra yoluna başvurulmadığını ve yapılandırma ile önemli tahsilatlar yapıldığını belirtti. Belediyelerin SGK prim borçları için doğrudan icra yoluna başvurulmadığı, öncelikle görüşmeler yapıldığı belirtildi. Toplam 167 belediyenin tecil ve taksitlendirme için kuruma başvurduğu ifade edildi. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla belediyelerin, bağlı kuruluşların ve belediye şirketlerinin SGK’ye toplam prim borcu 273,4 milyar lira olarak açıklandı. Bu borcun yüzde 62,67’lik kısmının CHP’li belediyelere ait olduğu söylendi. Yapılandırma ve görüşmeler sonucunda 83 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlandığı belirtildi. Borçların tahsilinde gayrimenkul kabul edilmesi ve belediyelerin genel bütçe vergi paylarından kesinti yapılması gibi yöntemler uygulanıyor.

Bakan Işıkhan'ın süreçle ilgili bilgi verdiğini ifade eden Yakışıklı şu bilgiyi aktardı; "Belediyelerin prim borçlarına ilişkin belediyeler ile SGK il müdürlüklerimiz öncelikle borçlarını ödemeleri, tecil ve taksitlendirme yapmaları hususunda görüşmeler gerçekleştirmiştir ve doğrudan icra süreci başlatılmamıştır. Bu kapsamda, toplamda 167 belediye tecil ve taksitlendirme için kurumumuza başvurdu"

TOPLAM BORÇ 273,4 MİLYAR LİRA

2025 yılı Aralık ayı itibarıyla belediyeler, bağlı kuruluşlar ve belediye şirketlerinin SGK’ye olan toplam prim borcunun 273,4 milyar liraya ulaştığını açıklayan Işıkhan, bu borcun yüzde 62,67’lik kısmının CHP’li belediyelere ait olduğunu söyledi.

83 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE TAHSİLAT

Yapılandırma ve yürütülen görüşmeler sonucunda önemli bir tahsilat gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, “Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerinden toplam 83 milyar liranın üzerinde tahsilat sağladık” diye konuştu.

GEÇMİŞ DÖNEM PRİM BORÇLARINA HER AY MAHSUP YAPILIYOR

Borçların tahsilinde farklı yöntemlerin uygulandığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Borçların tahsilatı konusunda da birkaç farklı yöntem izliyoruz. Belediyelerin ve şirketlerinin prim borçlarına karşılık gayrimenkul kabul edilmesi mümkün. Bu şekilde belediyelere ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan ve satış kabiliyeti olan taşınmazlardan Kurum Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenleri, değerleri tutarınca belediyelerin ve şirketlerinin borçlarına mahsup ediyoruz. Bunun dışında, belediyelerin genel bütçe vergi paylarından kanun dahilinde kesinti yapılarak geçmiş dönem prim borçlarına her ay mahsup yapılıyor" şeklinde konuştu.

Kamuoyunda yer alan bazı iddialara da değinen Işıkhan, "Satış kabiliyeti olmayan taşınmazların kabul edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Mevzuat açısından baktığımızda Sosyal Güvenlik Kurumumuz yalnızca satış kabiliyeti bulunan arazileri kabul etmektedir ve bunu da yönetim kurulu aracılığı ile yapmaktadır. Bu gerçeği de bir kez daha hatırlatmak gerekir. Yani Çalışma Bakanlığı tarafından belediyelerin mülkiyetindeki “cami, okul, parklar” gibi araziler asla alınmıyor. Böyle bir mevzuat zaten yok" şeklinde konuştu.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önemli oranda tahsilat gerçekleştirsek de CHP’li belediyelerin hâlâ “işçinin prim borcunu” ödememekte 1’inci olduğunu görüyoruz. SGK borcunu ,tabiri caizse, nerelerde yediklerini gördük. Hepsi değil ama bir kısmı rezil işlere imza atmışlar. Milletin emanetine halel getirmişler" diyen Işıkhan, Gazeteci Hacı Yakışıklı'ya belediyelerin genel bütçe vergi paylarından yasal çerçevede kesinti yapılarak geçmiş dönem prim borçlarına mahsup işlemlerinin de sürdüğünü açıkladı.