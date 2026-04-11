Ezilmekten bir anlık refleksle kurtuldu! Traktör motosikleti ezdi geçti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde M.T.Ö.’nün kullandığı motosiklet ile aynı yönde seyreden ve plakası henüz belirlenemeyen traktör sollama sırasında çarpıştı. Traktör sola dönüş yaptığı esnada gerçekleşen kazada, motosiklet traktörün tekerlekleri altında kaldı. Bir anlık refleksle kendisini motosikletten yere atan sürücü M.T.Ö., ezilmekten son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü kazada hafif yaralanırken, traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı.

