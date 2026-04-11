Erzurum’un Aşkale ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde ilerleyen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç tırın altına girdi. Kazanın şiddetiyle aracın arka kısmı büyük hasar aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Erzurum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç, önünde ilerleyen tıra çarptı ve tırın altına girdi. Hafif ticari araç içinde bulunan 2 kişi (bir çocuk, bir erkek) hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi yaralandı ve bunlardan birinin durumu ağırdı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü sağlandı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise erkek olduğu bildirildi. Kazada ayrıca 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.