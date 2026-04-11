Erzurum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Erzurum’un Aşkale ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde ilerleyen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç tırın altına girdi. Kazanın şiddetiyle aracın arka kısmı büyük hasar aldı.
Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise erkek olduğu bildirildi. Kazada ayrıca 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.