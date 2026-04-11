Yürek yakan kaza! 26 yaşındaki anne çocuklarını korumaya çalışırken can verdi

Antalya-Isparta karayolunda 28 yaşındaki B.Y.A.’nın kullandığı kamyon ile 29 yaşındaki A.T.’nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu koltuğunda oturan 26 yaşındaki anne Senanur Turan hayatını kaybederken otomobil sürücüsü A.T., 4 yaşındaki R.T. ve 6 yaşındaki Ö.A.T. ile H.İ.Ş. (32) yaralandı.

Özetle

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastaneler kaldırıldı. Kazada çocuklarını korumak isterken hayatını kaybeden talihsiz kadının cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.