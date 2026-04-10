2026 sezonunda ekranlara gelen Sevdiğim Sensin, dram ve romantizmi etkileyici bir kurguyla harmanlayan diziler arasında öne çıkıyor. Dizideki hikaye Doğu Anadolu’nun katı ve geleneklere bağlı yapısından başlayıp İstanbul’un seçkin ve güçlü çevrelerine kadar uzanırken; bu süreçte kültürel karşıtlıklar, toplumsal sınıf ayrımları ve aşkın farklı boyutları derinlikli biçimde ele alınıyor. Dizide sıkça bahsi geçen Gözlütepe ise izleyicinin merakını uyandıran önemli bir detay olarak dikkat çekiyor. Gözlütepe nerede? Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor?

HABERİN ÖZETİ Gözlütepe nerede? Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor? 2026 sezonunda yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin çekim yerleri ve kurgusal mekanı Gözlütepe'nin nerede olduğu hakkında bilgiler verilmektedir. Dizide adı geçen Gözlütepe gerçekte var olmayan kurgusal bir mekandır. Gözlütepe olarak gösterilen sahneler Aksaray'ın Eski Gözlükuyu Köyü'nde çekilmektedir. Dizi, Ağrı, Aksaray ve İstanbul olmak üzere üç farklı şehirde çekilmektedir. Ağrı'daki sahneler için merkeze bağlı kırsal alanlar, Doğubayazıt ve çevresi kullanılmıştır. Dizi, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden Erkan ile Ağrı'da yaşayan Dicle'nin kesişen hayatlarını konu almaktadır. Oyuncu kadrosunda Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir gibi isimler yer almaktadır.



GÖZLÜTEPE NEREDE?

Dizide geçen Gözlütepe, gerçekte var olan bir yerleşim yeri değil. Yani bu isimle resmi kayıtlarda bir köy bulunmuyor; tamamen kurguya ait bir mekân.

Ancak ekranda Gözlütepe olarak izlediğimiz sahneler, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Aksaray’a bağlı Eski Gözlükuyu Köyü’nde çekiliyor. Taş evleri, geniş bozkır manzarası ve doğal dokusuyla bu köy, dizinin atmosferini yansıtmak için özellikle tercih edilmiş. Yapım ekibi de köyün özgün yapısını koruyarak kurgusal Gözlütepe dünyasını oluşturmuş.

SEVDİĞİM SENSİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi Ağrı, Aksaray ve İstanbul olmak üzere üç farklı şehirde çekiliyor. Ağrı’da geçen sahnelerin tam olarak hangi bölgelerde çekildiği net olarak bilinmese de, özellikle ilk bölümlerde Dicle’nin yaşadığı köy ve Erkan’ın askerlik yaptığı kışla için merkeze bağlı kırsal alanlar kullanıldı. Ayrıca Doğubayazıt ve çevresindeki bölgeler de bazı dış çekimlerde tercih ediliyor.

Bununla birlikte prodüksiyonun büyük bölümü, ana mekân olan Gözlütepe sahneleri için Aksaray’daki Eski Gözlükuyu Köyü’nde kurulan platoda gerçekleştiriliyor. Bu nedenle dizide Ağrı olarak gördüğümüz birçok kırsal alan aslında Aksaray’da bulunuyor.

Hikâye ilerledikçe olaylar İstanbul’a taşınıyor. Bu bölümde Boğaz manzaralı yalılar, büyük holding binaları ve lüks konutlar kullanılarak Erkan’ın ailesinin elit yaşamı izleyiciye aktarılıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİ KONUSU

Sevdiğim Sensin, tamamen farklı dünyalara ait iki insanın kesişen hayatlarını konu alıyor.

İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birine mensup olan Erkan, ayrıcalıklar içinde büyümüş, güçlü bir soyadının yükünü taşıyan bir gençtir. Askerlik görevi için Ağrı’ya gitmesi, hayatındaki en büyük dönüm noktası olur.

Ağrı’da yaşayan Dicle ise geleneksel değerlerle yetişmiş, ailesine bağlı ve kendi dünyasında yaşayan bir genç kadındır. Erkan ile tanışması, onun hayatını kökten değiştirir. Askerlik sürecinde yaşanan büyük bir olay, ikiliyi zorunlu bir evliliğe sürükler.

Zamanla bu evlilik gerçek bir bağa dönüşse de İstanbul’a taşındıklarında sınıf farkı, aile baskısı ve kültürel uyumsuzluk gibi sorunlar ilişkilerini zorlamaya başlar.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCU KADROSU



Aytaç Şaşmaz – Erkan Aldur

Helin Kandemir – Dicle Demir

Hüseyin Avni Danyal – Esat Aldur

Esra Ronabar – İnci Aldur

Deniz Işın – Nilüfer Aldur

Cihat Süvarioğlu – Tahir Aldur

Özlem Conker

Barış Baktaş – Civan