Sevdiğim Sensin dizisine Rojbin Erden sürprizi! Feride rolüyle ekranlarda fırtına gibi esecek

Ekranlara damga vuran Sevdiğim Sensin'in kadrosuna bomba bir isim daha dahil oldu. Yeni sezonda yakaladığı çıkışla yetinmeyen Sevdiğim Sensin, kadrosuna kattığı bu sürpriz isimle, izleyicisini daha da heyecanlandırırken, ekranların dikkat çeken yüzü Rojbin Erden'in diziye dahil olması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Erden'in oynayacağı Feride karakterinin, bu akşam Dicle ile yaşayacağı sürpriz karşılaşma ise Sevdiğim Sensin hikayesinde dengeleri değiştirecek türden. İşte Sevdiğim Sensin dizisine dair merak edilen tüm detaylar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNE ROJBİN ERDEN SÜRPRİZİ!

Ekranların dikkat çeken dizisi Sevdiğim Sensin, kadrosuna kattığı Rojbin Erden ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Rojbin Erden, Sevdiğim Sensin'e Aldur Derneği'nin müdürü Feride rolüyle dahil oldu. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde Erden'in oynadığı Feride'nin, Dicle ile yolları kesişecek ve hikayede kartlar yeniden dağıtılacak.

Coşkun Irmak'ın etkileyici hikayesi ve Yeşim Aslan'ın güçlü senaryosu ile yayınladığı her bölümle adından söz ettiren diziye Feride rolüyle katılan Rojbin Erden'in performansı ise şimdiden merak uyandırmış durumda.

FERİDE ROLÜYLE EKRANLARDA FIRTINA GİBİ ESECEK

Star TV ekranlarında bu akşam ekrana gelen bölümde, Helin Kandemir'in oynadığı Dicle ile Rojbin Erden'in rol aldığı Feride, karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma da Dicle'nin Aldur Derneği'ni ziyareti sırasında olacak. İkilinin ekrana damga vuracak diyaloglarının, Sevdiğim Sensin'in ilerleyen bölümlerini nasıl şekillendireceği ise merakla bekleniyor. Aksiyonun hiç düşmediği dizide, bu sürpriz karşılaşma, olayların da fitilini ateşleyecek bir detay olarak değerlendiriliyor.

ROJBİN ERDEN KİMDİR, DİZİLERİ NELER?

Genç oyuncu Rojbin Erden, 15 Ağustos 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve model olan Erden, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunudur. Modellik kariyeri sonrası oyunculuk alanında da adından söz ettiren Rojbin Erden'in rol aldığı başlıca diziler ise şunlardır;

Yabani - 2023 / 2025 - Büşra Altun

Gelsin Hayat Bildiği Gibi - 2022 / 2023 - Melek

Çıplak - 2021 - Ece

Rojbin Erden, son olarak adını Sevdiğim Sensin dizisinde Feride rolüyle duyurmuştur. Erden aynı zamanda Tayfur Aydın'ın yönettiği 7Yüz filminde de başrol oynamıştır.