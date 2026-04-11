Özgür Özel'e Nevşehir'de pankart şoku! Gördüğü manzara karşısında küplere bindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir mitinginde beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Konuşma öncesi miting alanını selamlayan Özel’in, tam karşısındaki binaya asılan dev pankartı fark etmesiyle adeta sinirlerine hâkim olamadığı öğrenildi. Kameralara da yansıyan o anlar, mitingin önüne geçti.

DEV PANKART KRİZİ!

Özel’in üzerinde bulunduğu aracın tam karşısındaki binaya asılan pankart, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Sert ifadelerin yer aldığı pankartta hem devam eden yolsuzluk iddialarına hem de CHP’li isimler üzerinden yürüyen tartışmalara göndermeler yapıldı.

Pankartta yer alan ifadelerin özellikle Özkan Yalım üzerinden “pavyon” vurgusu içermesi ve siyasi mesajlarla harmanlanması, miting alanında tansiyonu yükseltti. CHP’li kalabalığın bir kısmı pankarta tepki gösterirken, bir kısmı ise görüntüleri cep telefonlarıyla kayda aldı.

ÖZEL SİNİRLENDİ İDDİASI

Görgü tanıklarının aktardığına göre Özgür Özel, pankartı fark ettikten sonra oldukça sert tepki verdi. İddiaya göre Özel, yanında bulunan parti yöneticilerine dönerek bu duruma nasıl izin verildiğini sorguladı ve tepki gösterdi.

Miting öncesi yaşanan bu kriz anı, CHP heyeti içinde de kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. Güvenlik ve organizasyon zafiyeti tartışmaları kulislerde dillendirilmeye başlandı.

SİYASETTE YANKI UYANDIRDI

Nevşehir’de yaşanan bu olay, sadece miting alanıyla sınırlı kalmadı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler ve pankartın içeriği, siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Özellikle pankartta yer alan ifadelerin doğrudan Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen ve bir türlü partiden ihraç edilemeyen Özkan Yalım’ı hedef alması ve sert üslubu, “saha gerilimi yeni bir boyuta mı taşınıyor?” sorusunu gündeme getirdi. CHP cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.