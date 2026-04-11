Irak'ta mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seiçimi oylaması sonuçlandı. Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amedi, ikinci tur oylamada 227 oyla cumhurbaşkanı seçildi. Nizar Amedi, 58 yaşında ve ikinci tur oylamada 227 oy alarak cumhurbaşkanı oldu. Irak'ta cumhurbaşkanı, 2003 sonrası siyasi denkleme göre Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. KDP, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i aday göstermişti. Toplamda 17 kişi cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Yeni cumhurbaşkanı, seçildikten sonra yemin ederek görevine başladı. Anayasaya göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor. Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirecek. Mesut Barzani liderliğindeki KDP ve eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu oylamayı boykot etti. Nizar Amedi daha önce Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü ve Irak Çevre Bakanı olarak görev yaptı.

Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi’yi aday göstermişti.

Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

15 GÜN İÇİNDE HÜKÜMETİ KURMAKLA GÖREVLENDİRECEK

Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

BARZANİ VE MALİKİ'DEN ORTAK BOYKOT

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu, yeni cumhurbaşkanının seçileceği parlamento oturumuna katılmayarak oylamayı boykot etti.

Amedi, Irak’ta devlet kurumlarında farklı görevler üstlenirken, eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani ve eski Cumhurbaşkanı Fuat Masum’un dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü olarak görev yaptı.

Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yaptı ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani hükümetinde de görev alarak 2022-2024 yılları arasında Irak Çevre Bakanı görevini üstlendi.