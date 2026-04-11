Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti. Yemin ederek görevine başlayan Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin adayı Amedi, meclisteki en büyük blokun liderine 15 gün içinde hükümet kurma görevi verecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 18:25

Irak'ta mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seiçimi oylaması sonuçlandı. Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amedi, ikinci tur oylamada 227 oyla cumhurbaşkanı seçildi.
Nizar Amedi, 58 yaşında ve ikinci tur oylamada 227 oy alarak cumhurbaşkanı oldu.
Irak'ta cumhurbaşkanı, 2003 sonrası siyasi denkleme göre Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.
KDP, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i aday göstermişti.
Toplamda 17 kişi cumhurbaşkanlığı için yarıştı.
Yeni cumhurbaşkanı, seçildikten sonra yemin ederek görevine başladı.
Anayasaya göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.
Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirecek.
Mesut Barzani liderliğindeki KDP ve eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu oylamayı boykot etti.
Nizar Amedi daha önce Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü ve Irak Çevre Bakanı olarak görev yaptı.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi’yi aday göstermişti.

Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

15 GÜN İÇİNDE HÜKÜMETİ KURMAKLA GÖREVLENDİRECEK

Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

BARZANİ VE MALİKİ'DEN ORTAK BOYKOT

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu, yeni cumhurbaşkanının seçileceği parlamento oturumuna katılmayarak oylamayı boykot etti.

Amedi, Irak’ta devlet kurumlarında farklı görevler üstlenirken, eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani ve eski Cumhurbaşkanı Fuat Masum’un dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü olarak görev yaptı.

Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yaptı ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani hükümetinde de görev alarak 2022-2024 yılları arasında Irak Çevre Bakanı görevini üstlendi.

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.