Altın için dev bankalardan flaş tahmin! Yeni rekor tarihi verildi

Altın fiyatları, Orta Doğu'da cereyan eden savaşı fiyatlamaya devam ediyor. Bankacılık devleri ANZ ve Goldman Sachs altın fiyatı tahmini konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.
Sert dalgalanmalar yaşayan altın piyasası için küresel finans devlerinden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Bloomberg'te yer alan habere göre ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli baskıya rağmen altının orta ve uzun vadede yeniden yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor.
Altın fiyatları, Şubat ayında artan jeopolitik risklerin ardından ons başına 5 bin 500 doların üzerinden yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bu düşüşte yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar etkili oldu. Ancak analistler, bu geri çekilmenin kalıcı olmayabileceği görüşünde.
ANZ analistleri, küresel ekonomide büyüme ve enflasyon dengesinin bozulmasının merkez bankalarını yeniden faiz indirimine yöneltebileceğini belirtti. Bu durumun altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı ifade edildi.
ANZ, yıl sonu için ons altın tahminini 5 bin 800 dolar seviyesinde korurken, 2026’da merkez bankalarının yaklaşık 850 ton altın alımı yapabileceğini öngörüyor. Bu güçlü talep, fiyatları destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
Goldman Sachs da altın için iyimser beklentisini sürdürdü. Banka, Fed’in bu yıl toplam 50 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentisinin altın fiyatlarını destekleyeceğini belirterek 5 bin 400 dolarlık ons tahminini korudu.
Mart ayı başlarında Goldman Sachs ve RBC Capital Markets Corporation tarafından yapılan benzer tahminlerin ardından geldi. Goldman, merkez bankalarının alımlarının devam edeceği ve Fed’in bu yıl 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentisine atıfta bulunarak, ons başına 5 bin 400 dolarlık tahminini korudu.
Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, 31 Mart tarihli raporunda, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların devam etmesi halinde altın fiyatlarının kısa vadede hâlâ “taktiksel aşağı yönlü risklerle” karşı karşıya olduğunu belirtti.
Bununla birlikte banka, çatışmanın uzaması durumunda geleneksel Batı varlıklarından uzaklaşarak portföy çeşitlendirmesinin hızlanabileceğini ve bunun da uzun vadede fiyatları destekleyebileceğini ifade etti.