Altın için dev bankalardan flaş tahmin! Yeni rekor tarihi verildi

Altın fiyatları, Şubat ayında artan jeopolitik risklerin ardından ons başına 5 bin 500 doların üzerinden yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bu düşüşte yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar etkili oldu. Ancak analistler, bu geri çekilmenin kalıcı olmayabileceği görüşünde.

