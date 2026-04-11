Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için dev bankalardan flaş tahmin! Yeni rekor tarihi verildi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 15:46
1
ANZ ve Goldman Sachs altın fiyatı tahmini

Altın fiyatları, Orta Doğu'da cereyan eden savaşı fiyatlamaya devam ediyor. Bankacılık devleri ANZ ve Goldman Sachs altın fiyatı tahmini konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.

2
Sert dalgalanmalar yaşayan altın piyasası

Sert dalgalanmalar yaşayan altın piyasası için küresel finans devlerinden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Bloomberg'te yer alan habere göre ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli baskıya rağmen altının orta ve uzun vadede yeniden yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor.

 

3
Altın fiyatları

Altın fiyatları, Şubat ayında artan jeopolitik risklerin ardından ons başına 5 bin 500 doların üzerinden yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bu düşüşte yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar etkili oldu. Ancak analistler, bu geri çekilmenin kalıcı olmayabileceği görüşünde.
 

4
merkez bankalarını yeniden faiz indirimine yöneltebileceği

ANZ analistleri, küresel ekonomide büyüme ve enflasyon dengesinin bozulmasının merkez bankalarını yeniden faiz indirimine yöneltebileceğini belirtti. Bu durumun altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı ifade edildi.
 

5
ANZ'DEN 5800 DOLAR TAHMİNİ

ANZ'DEN 5800 DOLAR TAHMİNİ

ANZ, yıl sonu için ons altın tahminini 5 bin 800 dolar seviyesinde korurken, 2026’da merkez bankalarının yaklaşık 850 ton altın alımı yapabileceğini öngörüyor. Bu güçlü talep, fiyatları destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
 

6
GOLDMAN SACHS 5400 DOLAR ÖNGÖRÜSÜNÜ KORUDU

GOLDMAN SACHS 5400 DOLAR ÖNGÖRÜSÜNÜ KORUDU

Goldman Sachs da altın için iyimser beklentisini sürdürdü. Banka, Fed’in bu yıl toplam 50 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentisinin altın fiyatlarını destekleyeceğini belirterek 5 bin 400 dolarlık ons tahminini korudu.
 

7
Goldman Sachs ve RBC Capital Markets

Mart ayı başlarında Goldman Sachs ve RBC Capital Markets Corporation tarafından yapılan benzer tahminlerin ardından geldi. Goldman, merkez bankalarının alımlarının devam edeceği ve Fed’in bu yıl 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentisine atıfta bulunarak, ons başına 5 bin 400 dolarlık tahminini korudu.
 

8
Goldman Sachs analistleri

Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, 31 Mart tarihli raporunda, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların devam etmesi halinde altın fiyatlarının kısa vadede hâlâ “taktiksel aşağı yönlü risklerle” karşı karşıya olduğunu belirtti. 
 

9
portföy çeşitlendirmesi

Bununla birlikte banka, çatışmanın uzaması durumunda geleneksel Batı varlıklarından uzaklaşarak portföy çeşitlendirmesinin hızlanabileceğini ve bunun da uzun vadede fiyatları destekleyebileceğini ifade etti.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.