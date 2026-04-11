Kadın sürücüye küfür edip aynasına vurdu! Trafikteki korkunç anlar kamerada

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde trafikte korkunç anlar yaşandı. 52 yaşındaki A.E.S., trafikte tartıştığı kadın sürücüyü aracıyla takip etti. A.E.S., kadın sürücünün "Çocuğum var ne olur git" demesine rağmen küfürler savurarak aynasına vurdu. Görüntülerin kadın sürücü tarafından kaydedilip sosyal medyada yayınlamasının ardından harekete geçen ekipler, A.E.S.'yi yakalayarak hakkında adli işlem başlattı.