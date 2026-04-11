Tuna Kaya gram altın bombasını patlattı! Piyasaların kaderi bu hafta sonu değişecek

Çekirdek enflasyonun Fed açısından kritik olduğunu vurgulayan Kaya, “Elbette burada sevindirici olan tek şey, beklentinin bir miktar altında gelmesi yıllık ve aylık enflasyonun. Şimdi Fed’in önem verdiği ve Fed için kritik olan enflasyon verisi ise çekirdek tüketici fiyat endeksi. Burada enerji ve gıda fiyatları yok ki enerji fiyatları olmamasına rağmen burada önceki veri 2,5’ti. Beklenti 2,7’ydi ve burada da 2,6 geldi. Önceki verinin üzerinde gerçekleşti. Bu veri elbette %2 seviyesine gelirse Fed faiz indirimleri yapacağını söylemişti. Ki baktığımızda bu verinin bu yıl içerisinde %2 altına düşmesi neredeyse imkansız ve bu ölçekte de Fed’den bu yıl içerisinde bir faiz indirimi oldukça zor gözüküyor.” şeklinde konuştu.

