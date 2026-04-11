Tuna Kaya gram altın bombasını patlattı! Piyasaların kaderi bu hafta sonu değişecek

Bengü Sarıkuş
11.04.2026
saat ikonu 16:26
11.04.2026
saat ikonu 16:26
Altın ve gümüş fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları Orta Doğu'da müzakere sürecini fiyatlamaya devam ediyor. Ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede küresel piyasalardaki son gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldı. Kaya, özellikle ABD’de açıklanan Mart ayı enflasyon verileri, Fed politikaları ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

petrol fiyatlarının yükselmesi

ABD’de açıklanan enflasyon verilerine değinen Kaya, "Dün Amerika tarafında Mart ayı enflasyon verileri açıklandı ve enerji şoku enflasyonu geri getirdi. Fed’in eli kolu bağlandı. Ekonomik takvim üzerinde de görüldüğü gibi evet, enflasyon genel ölçekte beklentilerin altında geldi. Ancak önceki verilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun da temel nedeni petrol fiyatlarının yükselmesi" ifadelerini kullandı.
 

Aylık enflasyon

Aylık enflasyonun detaylarına ilişkin ise, "Amerika’daki aylık enflasyona baktığımızda önceki aylara göre bu son gelen enflasyon, önceki 3 ayın toplamından daha fazla ve beklentinin bir miktar altında geldi. Ancak %0,9 şeklinde gerçekleşti ve elbette bu yıllık enflasyonun da yukarı yönlü gitmesine neden oldu. Yıllık enflasyon genel ölçekte 2,5 ile 2,4 arasında gidip geliyordu ve burada da enflasyon bir anda %3 bandının tekrar üzerine yerleşti ve yıllık enflasyon da 3,3 şeklinde gerçekleşti" dedi.

 

faiz indirimi

Çekirdek enflasyonun Fed açısından kritik olduğunu vurgulayan Kaya, “Elbette burada sevindirici olan tek şey, beklentinin bir miktar altında gelmesi yıllık ve aylık enflasyonun. Şimdi Fed’in önem verdiği ve Fed için kritik olan enflasyon verisi ise çekirdek tüketici fiyat endeksi. Burada enerji ve gıda fiyatları yok ki enerji fiyatları olmamasına rağmen burada önceki veri 2,5’ti. Beklenti 2,7’ydi ve burada da 2,6 geldi. Önceki verinin üzerinde gerçekleşti. Bu veri elbette %2 seviyesine gelirse Fed faiz indirimleri yapacağını söylemişti. Ki baktığımızda bu verinin bu yıl içerisinde %2 altına düşmesi neredeyse imkansız ve bu ölçekte de Fed’den bu yıl içerisinde bir faiz indirimi oldukça zor gözüküyor.” şeklinde konuştu.
 

petrol fiyatları 100 dolar bandında kalırsa enflasyon

Jeopolitik risklere dikkat çeken Kaya, “Ve tabii ki İran ile Amerika arasındaki bu çatışma uzar ve petrol fiyatları 100 dolar bandında kalırsa enflasyon daha da artar. Fed bu yıl faiz artırımı da yapabilir. Tabii ki bu da piyasalar açısından bir şok olacak.” ifadelerini kullandı.
 

Hürmüz Boğazı

Görüşmelere ilişkin olarak ise, “Evet arkadaşlar, günün en önemli konusu ise İran ile Amerika heyetlerinin Pakistan’da görüşecek olması. İran heyetini parlamento başkanı temsil edecek. Yine Amerika heyetini ise Başkan Trump’ın yardımcısı Vens temsil edecek. . Özellikle Hürmüz Boğazı açısından son derece kritik. Çünkü günde burada 20 milyon varil petrol geçiyordu.” dedi.
 

Hürmüz Boğazı

Hürmüz Boğazı’ndaki duruma değinen Kaya, “Ama gelin görün ki halihazırda arkadaşlar bu boğaz açılmış değil, tıkalı kalmaya devam ediyor. Öteki tarafta İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri operasyonu da durmuş değil. Piyasalar ve tüm dünya İran ile Amerika arasındaki bu görüşmeleri bekliyor.” diye konuştu.
 

Ateşkes süreci

Ateşkes sürecine ilişkin olarak ise, “14 günlük ateşkes süresi var ve tabii ki bu 4 haftaya da uzayabilir. Görüşmeler 4 hafta olarak planlanıyor. Bu ölçekte iyi sonuç alınırsa bu insani açıdan da ekonomik açıdan da dünya için çok çok iyi olacak.” dedi.
 

Altın piyasası

Altın piyasasına değinen Kaya, “Merkez bankaları özellikle son 24 aydır durmadan altın almaya devam ediyorlar.” diyerek rezerv dağılımındaki değişime dikkat çekti.
 

Türkiye’deki altın birikimi

Türkiye’deki altın birikimine ilişkin ise, “Yerleşiklerin elinde QNB’nin açıklamasına göre 4300 ton yastık altı altın var ve bunun piyasadaki karşılığı 667 milyar dolar seviyesinde. Altın fiyatlarının 2023 yılı sonrası yükselişi ile beraber burada 200 milyar dolardan fazla bir servet oluşmuş durumda.” dedi.
 

ALTIN YENİDEN DÜŞECEK

Altın fiyatlarına yönelik teknik değerlendirmesinde Kaya, “Altın almayanlar panik yapmasın. Altında olası geri düşüşler bekliyorum. Çünkü bu süreç daha çok uzayabilir. Orta Doğu’daki çatışma süreci kolay bitecek gibi görünmüyor. Yeni krizlerde ekleme yapılabilir.” ifadelerini kullandı.
 

Gram altın

Gram altın için, “Gram altında 6828 kritik direncimiz vardı, burası aşıldı. 7200 seviyelere kadar gidebiliriz. Aşağıda 6400 ve 6300 seviyeleri alım fırsatı oluşturabilir.” dedi.
 

Gümüş ve platin

Gümüş ve platin için de seviyeler paylaşan Kaya, piyasalardaki yükselişin sınırlı kalabileceğine işaret etti.
 

elde nakit bulundurmak

Kaya, genel tabloyu ise şu sözlerle özetledi: “Özetle piyasalar ateşkesi fiyatlıyor. Ancak süreç pamuk ipliğine bağlı. Herhangi bir olumsuzlukta sert düşüşler gelebilir. Bu nedenle elde nakit bulundurmak önemli.”

