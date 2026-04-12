Caminin çatısında hareketli anlar! Polislerden 2 saatlik ikna çabası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Merkez Camii'nde hareketli saatler yaşandı. İntihar etmek için caminin çatısına çıkan M.B. isimli şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, şahsı aşağı indirmek için 2 saatlik yoğun bir ikna çalışması gerçekleştirdi. İkna çabaları sonuç verirken şahıs çatıdan alt kat penceresine geçererek içeri girdi ve aşağıya inerek polislere teslim oldu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen M.B.'nin daha önce de benzer bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

