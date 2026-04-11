Başkentte planlı elektrik kesintileri kapsamında birçok ilçede farklı gün ve saatlerde çalışmalar gerçekleştirilecek. İlçelere göre değişen programlarda geniş alanları kapsayan kesintiler dikkat çekiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 11-12-13 Nisan Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı Ankara'da birçok ilçede 11-15 Nisan 2026 tarihleri arasında şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Ankara elektrik kesintisi! Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Kalecik, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde farklı gün ve saatlerde kesintiler yaşanacaktır. Ankara elektrik kesintisi 11 Nisan! Kesintiler ilçe genelinde farklı mahalle ve sokakları kapsayacak şekilde planlanmıştır. Ankara elektrik kesintisi 12 Nisan! Altındağ ilçesinde 13-15 Nisan 2026 tarihleri arasında çeşitli mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Ankara elektrik kesintisi 13 Nisan! Ayaş ilçesinde 11-15 Nisan 2026 tarihleri arasında farklı bölgelerde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiler planlanmıştır. Çankaya ilçesinde 11-15 Nisan 2026 tarihleri arasında çeşitli cadde ve sokaklarda planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Elmadağ ilçesinde 11 Nisan 2026 tarihinde geniş bir alanda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12-13 NİSAN

11-12-13 Nisan tarihlerinde Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Kalecik, Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri başta olmak üzere birçok ile ve mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler ilçe genelinde farklı mahalle ve sokakları kapsayacak:

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1414 Sokak, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Hacı Bayram Veli çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 14.00 ile 15.30 arasında Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız ve 574 Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Aydıncık’ta planlı bakım çalışması yapılacaktır.

Yine 14 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Kavaklı ve Aydıncık bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Kavaklı’da planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi’nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

AYAŞ

Ayaş ilçesinde 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara Yolu, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Bayat, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Feruz, Gül, Ortabereket ve Oğuzlar çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında Demirli Çakmak, İlyas Seçkin, Hacıveli ve Çakmak Mevkii’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Köy Hizmetleri, Karakoyunlu Çiftliği, Ahlatlı, Eski Ankara Yolu, Tekke Küme, Kiraz Dibi, 25 Sokak, Hükümet, Akpınar, 572 Sokak, Çamözü ve Alay Mevkii çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet 1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale 1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci ve Ahmet Onbaşı çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Dibecik Mücavir bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Başağaç ve Ilıman Küme çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Boztepe Küme Evleri, Esertepe ve Taşlı Tarla bölgelerinde planlı bakım çalışması yapılacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Dereli’de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yine 14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Adaören’de planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında Sopçaalan’da şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Fırat, Dumlupınar ve 1596 Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 11.30 arasında Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında Dumlupınar, Dumlupınar Bulvarı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve 2375 Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Gazi Mustafa Kemal, Necatibey, Ihlamur, Fevzi Çakmak 1, İzmir 1 ve Sümer 1 çevresinde planlı kesinti uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı bölgelerinde de ayrıca elektrik kesintisi olacaktır.

Yine 13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Fırat, Dumlupınar ve 1596 Sokak çevresinde planlı çalışma yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında 1443, 1441, 1454 Sokak, Muhsin Yazıcıoğlu, Dumlupınar ve Ufuk Üniversitesi çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Saat 12.00 ile 15.13 arasında Yıldırım, Özal, Şehit Mehmet Aras ve 53 Sokak’ta planlı kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.00 ile 15.15 arasında 5629 Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 13.30 ile 16.30 arasında Zafer, İzmir 1, Ihlamur ve Menekşe 1 çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Sevkur, 3276, 3318, Kaçkar Kardelen Sitesi, 3363, Dodurga Mahallesi, 3313, 3442/1, Yed Sitesi, Dodurga Köyü Yolu, 2866, 3346, Yeşilpark Sitesi, Işıltan Konut Yapı Kooperatifi, Çınarcık Müjdeevler Sitesi, 4899, 3408, 5091, Melis, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, Türkkonut, Alacaatlı, Odabaşı, 3349, 3407 ve Alacaatlı Mahallesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında 1450 Sokak ve Mevlana çevresinde planlı kesinti olacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasındaki kayıtta etkilenen cadde ve sokak bilgisi belirtilmemiştir.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 1450 Sokak, Mevlana ve Erol Yaşar Türkalp çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Mithatpaşa, Zafer, Atatürk ve Bayındır 1 bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

ELMADAĞ

Elmadağ ilçesinde 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında oldukça geniş bir alanda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden etkilenecek yerler arasında Ekrem Kavur, Akpınar, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Yavuz 1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik 1, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir 1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevki, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, 62 Sokak, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi, Yıldız, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Yüksel, Kasımbağı, Koca Hoca ve Mesut bulunmaktadır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız ve 574 Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara Yolu, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Bayat, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Feruz, Gül, Ortabereket ve Oğuzlar çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 12 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında Ayaş Ankara Yolu, 4067, Bağlıca, 4316, 4326, 4317, 4311, Şehit Hakan Turan Caddesi, 4070, 2803, 2801, 4327, 4330, 4328, Onur Kent Sitesi, 4314, 4320, 4304, Eskişehir Devlet Yolu, İmam Gazali, Yukarı Yurtçu, 4467, Aşağı Yurtçu, Akdeniz Sitesi, 4321, 4493, 4466, 4471, 4325, Kamer, Huzur Kent Yapı Kooperatifi, Yapracık 2. Köy, 4058, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yapracık 1. Köy, 4068, 2800, 2802, 4057, 4346, 4368, S.S. Akdenizkent K.Y.K., 4470, 2804, 4313, Girişim 88 Sitesi, Semerkand, Yunus Emre, Gökçeköy Sitesi, 4339, 4494, Yapracık, Dumlupınar, 4482, 4462, Fatih, 4491, Evliya Çelebi, 4497, 4510, Sultan Mahmut, Orhun Kümeevleri ve Yapracık Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında 2454 ve 2453 Sokak’ta planlı kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Fatih Sultan Mehmet, Ahmetadil, Güvercinlik ve 2685 Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında Dumlupınar, Dumlupınar Bulvarı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve 2375 Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında 1000, 1080, 1052, 1077 Sokak, Bağlıca Köyü, 2261, Şehit Hikmet Özer, 2242, 2264, 2253, 1051, 1053, 2252, 1027, 1040, 1050, 1073, Göçmen, Zirve, 1023, 1042, Kayı Boyu, 1044, 2240, 2267, 2256, 1039, 1034, 1041, 1014, 1025, 2279, 1047, 2243, 1030, 1043, 1045, 1049, 2249, Höyük, Kızılelma, 2254, Yörük, Selahaddin Eyyubi, 2251, Aynalı, Etimesgut, Kuzupınarı, 2244, 2241, 1078, Sarıtaş, Bağlıca, 1035, 1079, 1048 ve 1075 çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında benzer bölgeleri kapsayan ikinci bir planlı kesinti daha uygulanacaktır. Bu kesintiden ayrıca 2218, 2212, 2204, 2203, 2205, 2214, 2226, 2235, 2215, 2216, Elvan, 2206, 2223, 2225, 2219, 2217, 2224 ve 2232 çevresi de etkilenecektir.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında 1000, 1080, 1052, 1077 Sokak, Bağlıca Köyü, Şehit Hikmet Özer, 1051, 1053, 1040, 1050, 1073, 1042, 1044, 1041, 1047, 1043, 1045, 1049, Höyük, Selahaddin Eyyubi, Aynalı, Etimesgut, Kuzupınarı, 1078, Sarıtaş, Bağlıca, 1079, 1048 ve 1075 çevresinde planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 15.30 arasında 1054, 1053, 1077 Sokak, Aynalı ve Höyük bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 4002 ve 4001 Sokak çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

KALECİK

Kalecik ilçesinde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Arkbürk bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde de saat 09.15 ile 17.15 arasında yine Arkbürk’te planlı elektrik kesintisi olacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 1766 Sokak, Merkez ve Marangeli çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında Bağlum’da planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında oldukça geniş bir alanda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu kesintiden Ekrem Kavur, Akpınar, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Yavuz 1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik 1, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir 1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevki, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, 62 Sokak, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi, Yıldız, Barbaros, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Yüksel, Kasımbağı, Koca Hoca ve Mesut etkilenecektir.

12 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Şıhali, Karakaş, 362 Sokak, Ahmetadil, Çalı, 3. Sokak, Olukpınar, Sürgülü ve Boy çevresinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 1766 Sokak, Merkez ve Marangeli çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Pınar, Feza, Güzelyurt Bağlum, Gülle, Uludere, Türközü ve Pınar çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Kösrelik Küme, Güzelyurt Bağlum, Kalburcu, Yunus, Laleli Pınar, Kevgir ve Türközü çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Merkez Yediören, 2034 Sokak, 13 Sokak, 115 Sokak ve Fuzuli çevresinde planlı bakım çalışması yapılacaktır.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1984 OLEY-İŞ 2 Sitesi, 2022, 2018, 2023, 1904 Sokak, Haydarcan Kılıçdoğan, Kılıçarslan ve 1901 Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Saray 3, Mehmetçik Çıkmazı, Mehmet Yıldırım, Salim Çivitçioğlu, Yunus Emre, Ortaokul, Akyazı, Kırıttım Çıkmazı, Ulusoy, Havan, Hürriyet, İplik Pazarı, Çimi, Tekne Kaya, Mehmet Battal, Yayla, Saray, Kayabaşı, Nuri Tabanlı, Hacı Mustafa Efendi, İsmail Hakkı Esen, Damardı, Arslan, Battal, Gökmen, Karaman, Manas, Pınar, Menekşe, Gelincik, Onat, Kalekapı, Fethiye, İsmail Keleş, Yumaklı, Gazi, Çiğdem, Gülbahar Hatun, Panayır, Barış, Küçük Yayla, Büyük Camii, Necip Fazıl, Hacı Hafız, İstiklal, Büyük Yayla, İsmail Hakkı Esen 1, Mehmet Akif, Çankırı, Ateşönü, Mehmet Akif 1, Gölet, Iğdır, Çay Yolu, Su Deposu, Kavak, Hasan Zuhuri Sarıkaya, Karacaozu, Aşağıöz, Karacaözü, Ara, Akyazı 1, Hükümet, Balta, Hamam, Bahçe, Hasakça ve Buğay çevresinde planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında 1000, 1080, 1052, 1077 Sokak, Bağlıca Köyü, 2261, 2218, 2212, Şehit Hikmet Özer, 2204, 2203, 2242, 2264, 2253, 1051, 1053, 2252, 1027, 2205, 1040, 1050, 1073, Göçmen, 2214, Zirve, 1023, 1042, Kayı Boyu, 1044, 2267, 2256, 1039, 1034, 1041, 2226, 2235, 1014, 1025, 2279, 1047, 2243, 2215, 1030, 2216, 1043, Elvan, 1045, 1049, 2249, Höyük, Kızılelma, 2254, Yörük, Selahaddin Eyyubi, 2206, 2251, Aynalı, Etimesgut, Kuzupınarı, 2244, 2241, 2223, 2225, 2240, 2219, 1078, Sarıtaş, Bağlıca, 2217, 1035, 2224, 2232, 1079, 1048 ve 1075 çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Sevkur, 3276, 3318, Kaçkar Kardelen Sitesi, 3363, Dodurga Mahallesi, 3313, 3442/1, Yed Sitesi, Dodurga Köyü Yolu, 2866, 3346, Yeşilpark Sitesi, Işıltan Konut Yapı Kooperatifi, Çınarcık Müjdeevler Sitesi, 4899, 3408, 5091, Melis, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, Türkkonut, Alacaatlı, Odabaşı, 3349, 3407 ve Alacaatlı Mahallesi çevresinde planlı bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 11.30 arasında 1947, 1949, 2113, 1946, 1954 ve 2116 Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Memlik’te planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Memlik’te planlı bir kesinti daha yapılacaktır.

Yine 14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 13 Nisan’da belirtilen Saray ve çevresindeki geniş bölgede elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında İvedik, 532, 510, Şehit Harun Parlak, 362, 360, 911, 915, 914, 517, 912, 512, 508, 509 ve 507 Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Memlik’te planlı kesinti yapılacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında da Memlik’te elektrik kesintisi olacaktır.