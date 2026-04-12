Kanuni Sultan Süleyman esprisi tepki çekmişti! Komedyen Tuba Ulu'dan açıklama geldi

Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Özetle

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu, geçen cuma günü hakkında başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tuba Ulu, gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuba Ulu, kullandığı sözlerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek özür diledi. Yaptığı şakanın amacını aşmış olabileceğini kabul eden Ulu, şu ifadeleri kullandı:

"SADECE GÜLDÜRMEK İSTEDİM"

"Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor.

Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin.

"TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLERİM"

Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum."