Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kanuni Sultan Süleyman esprisi tepki çekmişti! Komedyen Tuba Ulu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili yaptığı hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tepki çeken sözlerine açıklık getiren Ulu, "Sadece güldürmek istemiştim. Çok üzgünüm. Kırdığım, incittiğim herkesten özür dilerim" dedi.

Kanuni Sultan Süleyman esprisi tepki çekmişti! Komedyen Tuba Ulu'dan açıklama geldi
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 03:57
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 03:57

Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Kanuni Sultan Süleyman esprisi tepki çekmişti! Komedyen Tuba Ulu'dan açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Komedyen Tuba Ulu, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği hakaret içerikli sözler nedeniyle soruşturma başlatılması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman için hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya platformlarında müstehcen sözler yayınladığı ve milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Ulu, gözaltına alındı.
Gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuba Ulu, sosyal medya hesabından sözlerinin amacını aştığını belirterek özür diledi.
Ulu, amacının sadece güldürmek olduğunu ve kimseyi üzmek gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.
Hayat boyu farklılıklara, inançlara ve değerlere saygılı olmaya özen gösterdiğini belirten Ulu, kırdığı ve üzdüğü herkesten özür diledi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu, geçen cuma günü hakkında başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tuba Ulu, gözaltı sürecinin ardından şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuba Ulu, kullandığı sözlerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek diledi. Yaptığı şakanın amacını aşmış olabileceğini kabul eden Ulu, şu ifadeleri kullandı:

"SADECE GÜLDÜRMEK İSTEDİM"

"Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor.

Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin.

"TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLERİM"

Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri sonrası komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı
