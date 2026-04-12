Akaryakıta indirim geliyor: Depoyu dolduracak sürücüler dikkat! Tarih belli oldu

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş brent petrol ve akaryakıt fiyatlarında derin dalgalanmalara neden oldu.
Ateşkes kararı sonrasında 100 doların altına gerileyen brent petrol fiyatı iç piyasada pmpaya indirim olarak yansıyor.
Bu çerçevede yeni haftanın ilk akaryakıt indirimi 14 Nisan Salı günü pombaya yansıyacak .
MOTORİN GRUBUNDA İNDİRİM
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 14.04.2026 SALI gününden geçerli olmak üzere
Motorin grubunda 4,35 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Benzin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
12 Nisan 2026 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıysa şöyle şekillendi:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.18 TL
Motorin litre fiyatı: 76.56 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.03 TL
Motorin litre fiyatı: 76.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.15 TL
Motorin litre fiyatı: 77.69 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.43 TL
Motorin litre fiyatı: 77.97 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi; uluslararası piyasa koşulları, döviz kuru ve vergi politikalarının birleşimiyle doğru orantılıdır. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.