Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tarım arazilerine yapılan hobi bahçesi, villa ve bungolov türü yapılara yasak gelecek olması bu tür arazilerde evleri olan vatandaşları telaşlandırdı. Emeklerle evlerini inşa ettiklerini söyleyen vatandaşlar yardımcı olunması için çağrıda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Kiradan kaçtı hobi bahçesine sığındı: Karar sonrası yıkım korkusu başladı Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri, villalar ve bungalovlar için yasak getirilmesi, bu arazilerde evleri olan vatandaşları endişelendirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tarım arazilerine yapılan hobi bahçesi, villa ve bungolov türü yapılara yasak geliyor. Bu durum, bu tür arazilerde evleri olan vatandaşları telaşlandırdı ve evlerinin yıkılacağı korkusunu başlattı. Pandemi döneminde yüksek kiradan kaçarak veya doğayla iç içe olmak amacıyla bu bahçelere ev yapan vatandaşlar, emeklerinin heba olmaması için yardım çağrısında bulundu. Pursaklar ve Çubuk ilçelerinde hobi bahçeleri bulunan vatandaşlar, yapıların yıkılmaması için gerekenin yapılmasını istedi. Vatandaşlar, doğayla iç içe olduklarını, kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve devlete bir zararları olmadığını belirterek evlerine dokunulmamasını talep ediyor.

Pursaklar ve Çubuk ilçelerinde hobi bahçeleri bulunan vatandaşlar, pandemi döneminde yaptıkları bu yapıların yıkılmaması için gerekenin yapılmasını istedi.

YÜKSEK KİRADAN KAÇIP EV YAPTI

Yüksek kira fiyatları nedeniyle hobi bahçesinde inşa ettiği evde yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Hilmi Bozdoğan, "Burayı 3 yıl önce 210 bin liraya aldım, üzerine de ev yaptım. Kiraların yüksek olmasından dolayı burada kalmak zorunda kaldım ve 2 yıldır sürekli olarak kalıyorum. Burası 49 parsel ve yaklaşık 800 bin lira ceza ödedik. Ben her ay ortalama 2 bin lira elektrik parası ödüyorum. Suyu, taşıma suyuyla getiriyorum. Doğayla iç içeyiz, kimseyle bir işimiz yok. Buraya emek verdik ve buraların yıkılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"EVLERİMİZE DOKUNMASINLAR"

İki yıldır hobi bahçesinde yaşamını sürdürdüğünü ve temel ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşıladığını dile getiren Bozdoğan, "Buraya doğayla iç içe olduğu için geldik ve doğaya zaten sahip çıkıyoruz. Meyve ağaçlarımız var, bostanımızı ekiyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar yapılanlara devletimiz müsamaha göstersin. Bizlerin evlerine dokunmasınlar, devletten bunu istiyoruz" şeklinde konuştu.

"EMEKLER VAR VE BU EMEKLERİN HEBA OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Hobi bahçelerine ilişkin sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulunan Bekir Araç da, "Buradaki evlerin yapılmasındaki amaç hafta sonlarımızı burada geçirerek, toprakla uğraşmaktı. Hepimiz köylü çocuğuyuz. Memleketimize dönme gibi bir şansımız da olmadığından dolayı çocuğumuzla gelip burada vakit geçiriyoruz. Çok kalabalık olduğu için piknik alanlarına da gidilmiyor. Burada verilen emekler var ve bu emeklerin heba olmasını istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden bu sorun hakkında ne gerekiyorsa yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mevlüt Araç, yaptığı hobi bahçesinin yıkılmasını istemediğini ifade ederek, "Bize pandemi zamanında buralarda yer gösterildi. Çoluğumuzla, çocuğumuzla geldik burada toprakla, ağaçla haşır neşir olduk. Bu saatten sonra bizi buradan ayırmak vatanımızdan ayırmak demektir. Biz buraları kolaydan meydana getirmedik" dedi.