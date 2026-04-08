Tarım arazilerinin korunmasına yönelik getirilen yeni kurallar, özellikle son yıllarda yaygınlaşan hobi bahçeleri ve bu alanlardaki yapılaşmalar üzerinden tartışılmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ Hobi bahçelerindeki evler yıkılacak mı? Yeni düzenleme dikkat çekti Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni kurallar, hobi bahçelerindeki yapılaşmaları sıkı denetim altına alarak tarımsal üretimi desteklemeyi hedefliyor. Tarım arazilerinde konaklama amaçlı yapılaşmalar sınırlandırıldı. Tarım arazilerinde yalnızca tarımsal faaliyetle doğrudan ilişkili yapılar için izin veriliyor. İzinsiz olarak yapılan yapıların yıkılması zorunlu hale getirildi. Belediyeler ve il özel idareleri yıkım kararı verilen yapıları bir ay içinde kaldırmakla yükümlü olacak. Mevzuata aykırı kullanımlar için idari para cezaları uygulanacak ve bu cezalar aykırılığın devamı halinde katlanacak. Tarım arazilerinde araziyi eski haline getirme maliyetleri sorumlulardan tahsil edilecek.

HOBİ BAHÇELERİNDEKİ EVLER YIKILACAK MI?

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte bu alanların kullanımına ilişkin kurallar netleştirildi. Tarımsal üretim dışında kalan yapılaşmaların sınırlandırılması hedeflenirken, özellikle konaklama amaçlı yapıların önüne geçilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda tarım arazilerinin planlı ve sürdürülebilir kullanımına yönelik denetimlerin artırılması öngörülüyor. Düzenleme kapsamında yalnızca tarımsal faaliyetle doğrudan ilişkili yapılar için izin veriliyor. Depolama alanları, yem üretim tesisleri ve sınırlı ölçekte bağ evleri gibi yapılar belirli şartlar dahilinde değerlendiriliyor. Bunun dışında kalan ve konaklama amacı taşıyan yapıların ise tarım arazilerinde yer almasına izin verilmiyor.

HOBİ BAHÇELERİNDEKİ BUNGALOV, PREFABRİK EVLER YIKILACAK MI?

Son dönemde yaygınlaşan hobi bahçeleri kapsamında yapılan yapıların büyük bölümü, tarımsal kullanım sınırlarının dışında değerlendiriliyor. Özellikle bungalov, villa ve benzeri yapıların tarım arazileri üzerinde inşa edilmesi, yeni düzenleme çerçevesinde izinsiz kullanım olarak kabul ediliyor.

zinsiz yapıların tespiti halinde ilgili kurumlara bildirim yapılması ve bu yapıların kaldırılması süreci başlatılıyor. Mevcut uygulamalar doğrultusunda, izinsiz yapıların bulunduğu arazilerin yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu süreçte yerel idarelerin ve ilgili kurumların sorumlulukları bulunuyor.

HOBİ BAHÇELERİ YENİ DÜZENLEME 2026

Yeni düzenleme kapsamında tarım arazilerinde izinsiz yapılan tüm yapıların yıkılması zorunlu hale getirildi. Belediyeler ve il özel idareleri, hakkında yıkım kararı verilen yapıları bir ay içinde kaldırmakla yükümlü olacak, bu sürede işlem yapılmaması halinde ise Bakanlık doğrudan yıkım yetkisini kullanabilecek. Ayrıca tarımsal amaçlı ya da tarım dışı tüm kullanımlar için önceden izin alınması ve toprak koruma projelerine uygun hareket edilmesi şart koşuluyor.

Uzmanlar, yeni yönetmelikle birlikte tarım arazilerinde villa, bungalov ve hobi bahçesi gibi konaklama amaçlı yapıların kaçak statüsüne girdiğini ve bu yapıların yalnızca yıkımla sınırlı kalmayacağını vurguluyor. Mevzuata aykırı kullanım durumunda idari para cezaları uygulanacağı, aykırılığın devam etmesi halinde cezaların katlanacağı ve hukuki süreçlerin devreye gireceği belirtilirken, araziyi eski haline getirme maliyetlerinin de sorumlulardan tahsil edileceği ifade ediliyor.

Hobi bahçeleri tamamen yasaklandı mı?

Hobi bahçeleri doğrudan yasak kapsamında belirtilmese de tarım arazilerinde konaklama amaçlı yapılaşmalar sınırlandırıldı. Bu nedenle bu alanlarda yapılan birçok yapı izinsiz kabul edilebiliyor.

Hobi bahçelerindeki evler yıkılacak mı?

İzinsiz olarak yapılan yapılar için yıkım süreci uygulanabiliyor. Yapının ruhsatsız olması durumunda ilgili kurumlar tarafından kaldırılması istenebiliyor.

Tarım arazilerinde hangi yapılar yapılabilir?

Tarım arazilerinde yalnızca tarımsal üretime yönelik yapılar belirli şartlarla yapılabiliyor. Depolama, işleme tesisleri ve sınırlı bazı yapılar izin kapsamında değerlendiriliyor.