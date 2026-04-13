Altın fiyatlarına abluka! Haftaya düşüşle başladı: İşte 13 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın, ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.714,70 dolar
Satış: 4.715,29 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.245,41 TL
Satış: 6.280,55 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.815 TL
Satış: 45.431 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.833,59 TL
Satış: 44.733,94 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.407 TL
Satış: 22.801 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.170 TL
Satış: 11.435 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.782,76 TL
Satış: 6.783,64 TL