'Dur' ihtarına uymadı ilçeyi birbirine kattı! Yayaya çarpan 17 yaşındaki sürücüye rekor ceza

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, plakasız bir motosikletle trafik denetiminden kaçmaya çalışan 17 yaşındaki M.Y., ilçeyi birbirine kattı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak hızlanan ehliyetsiz sürücü, ekiplerin peşine düşmesiyle başlayan kovalamaca sırasında Gençlik Caddesi üzerinde bir yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazaya rağmen durmayarak kaçışını sürdüren genç sürücü, polis ekiplerinin Candan Tarhan Bulvarı’ndaki sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda; dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli şerit değiştirmek ve yaralamalı kazaya karışıp olay yerini terk etmek gibi çok sayıda suçtan sürücüye 424 bin 500 TL, araç sahibine ise 40 bin TL olmak üzere toplam 464 bin 500 TL rekor idari para cezası kesildi. Motosikletin trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildiği olayda, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan gözaltına alınan M.Y., adli işlemler için Çocuk Şube Büro Amirliğine sevk edildi.