Kamyondaki inşaat demirleri otomobile 'ok' gibi saplandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde inşaat demiri bulunan Erkan Y.'nin kullandığı Mithatpaşa kavşağına geldiğinde fren yaptığı sırada üzerindeki inşaat demirleri, o sırada Kader S. D.'nin kullandığı otomobilin ön camından içeri girdi. Görenleri dehşete düşüren kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A'nın ayağına demir değmesi sonucu hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü Kader S. D. tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

