Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Trafik kazası yapanlara musallat oldular! Whatsapp’tan mesaj geldiyse sakın bakmayın

Dolandırıcıların yeni hedefi trafik kazası yapan vatandaşlar oldu. Kişisel bilgileri ele geçiren, sigorta ve avukat adı kullanarak Whatsapp üzerinden borç mesajları gönderen dolandırıcılar, çok sayıda kişiyi mağdur ediyor. Uzmanlar ise vatandaşları tüm dolandırıcılık şebekelerine karşı dikkatli olması konusunda uyarırken, hiçbir resmi takibin Whatsapp’tan gelmeyeceğinin altını çiziyor.

Trafik kazası yapanlara musallat oldular! Whatsapp’tan mesaj geldiyse sakın bakmayın
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 11:08

Her gün yeni bir yöntem deneyen dolandırıcılar son zamanlarda yapan kişilere kancayı takmış durumda. Kaza ile ilgili resmi işlerle uğraşan vatandaşlar cep telefonlarına Whatsapp uygulaması üzerinden “ başlatıldı” yalanıyla neye uğradığını şaşırıyor. Art arda gelen şikayetler ise şebekenin gerçek görünümlü belgelerle mağdurları binlerce lira ödeme yapmaya ikna ettiği ortaya çıktı.

Trafik kazası mağdurları, Whatsapp üzerinden sahte icra takibi mesajlarıyla dolandırılıyor.
Dolandırıcılar, trafik kazası yapan kişilere Whatsapp üzerinden ulaşıp, icra takibi başlatıldığı yalanıyla para talep ediyor.
Mağdurlara gerçek görünümlü belgeler gönderilerek binlerce lira ödeme yapmaya ikna ediliyorlar.
64 yaşındaki Çetin Sarıkaya, kaza sonrası 25 bin TL borcu olduğunu söyleyen dolandırıcıya pazarlık sonucu 15 bin TL ödemiş.
28 yaşındaki Taner Altunbaş'a ise T.C. kimlik numarası, isim, soyisim ve plaka bilgilerinin yer aldığı, avukatlık bürosuna ait gibi gösterilen PDF dosyası Whatsapp üzerinden gönderilmiş.
Avukat İyaz Çimen, vatandaşların bu tür iletilere dikkate almayıp e-devlet hesaplarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.
Trafik kazası yapanlara musallat oldular! Whatsapp’tan mesaj geldiyse sakın bakmayın

“PAZARLIK YAPTILAR”

Dolandırıcıların tuzağına düşen mağdurlar Sabah gazetesine yaşadıklarını anlattı. 64 yaşındaki Çetin Sarıkaya, "Daha önce bir kaza yapmıştım tutanak tutulmuştu aradan 2 ay geçti ve bana kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi kazayla ilgili 25 bin TL ödemem olduğunu ve yapmadığım takdirde hukuki sürecin başlayacağını söyledi. Bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim bu kez benle pazarlık yapmaya başladı. Bana bir IBAN attılar ve 15 bin TL yolladım. Aynı dolandırıcılar 2. Kez yine aradı ve para istediler bu kez tanıdığım bir avukat arkadaşıma danıştım bu kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

“PDF DOSYASI ŞEKLİNDE WHATSAPP ÜZERİNDEN MESAJ GELDİ”

Bir başka mağduru olan 28 yaşındaki Taner Altunbaş ise "Ocak ayında bir trafik kazası geçirdim ve haklı olduğum ortaya çıktı. Bana avukatlık hukuk bürosuna ait bir pdf dosyası şeklinde whatsapp üzerinden mesaj geldi. Bu dosyanın içeriğinde bir sigorta firmasının ismi, bir avukatın ismi ve borçlu olduğum yazıyordu. Benim T.C kimlik numaram, ismim soy ismim, plakam her şeyim tamamen o dosyanın içeriğinde yazıyordu. Bunu gördükten sonra borçlu olduğumu zannettim ama iletişim kurmadan onlarla hemen kendi avukatımı aradım. Bana üzerinden kontrol sağlamamı söyledi ve hiçbir avukatlık hukuk bürosunun bu şekilde ulaşım sağlamadığını, kişisel bilgilerin kanunu gereğince bu şekilde iletişim kurmadıklarını belirtti. Avukatımı aramasam istedikleri parayı yollayacaktım. Çok dikkatli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

“HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEYE ÇALIŞAN BİR ŞEBEKE SÖZ KONUSU”

Dolandırıcıların yöntemleriyle ilgili vatandaşları uyaran Avukat İyaz Çimen ise "Vatandaşlarımıza ulaşan ekstradan dolandırıcılar türedi. Özellikle son 2 aydır müvekkillerime sahte icra takibine dair takip taleplerini whatsaptan iletmek suretiyle onlardan haksız kazanç elde etmeye çalışan bir şebeke söz konusu. Sanki sigorta şirketinin vekiliymişçesine gerçek bir avukat ismiyle veyahut da gerçek olmasa bile bir avukat ismiyle onlara ulaşarak onlardan haksız olarak para tahsil etmeye çalışıyorlar.” İfadelerini kullandı.

“E-DEVLET HESAPLARINI KONTROL ETSİNLER”

Avukat Çimen "Bu noktada vatandaşlarımız özellikle kendilerine gelen bu gibi iletileri dikkate almasınlar. E-devlet hesaplarını kontrol etsinler." dedi.

