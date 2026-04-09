İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Bornova Belediyesi bünyesinde çalışıyor gözüküp fiilen görev yapmayan A.A. isimli şahıs üzerinden derinleşti. Adliyeye sevk edilen ve ifadesi alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında flaş gelişme: Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 kişi, fiilen görev yapmayan bir şahıs üzerinden derinleşen olaylar nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma, Bornova Belediyesi bünyesinde çalışıyor gözüküp fiilen görev yapmayan A.A. isimli şahıs üzerinden derinleşti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 kişi adliyeye sevk edildi. İfade veren Ömer Eşki ve 3 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A. ve şüpheli çalışan A.A. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli şahıslar ‘Nitelikli Dolandırıcılık( TCK 158 1-e)’ ve ‘Resmi Belgede Sahtecilik( TCK 204)’ suçlarından (4) şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir"

BORNOVA BELEDİYESİ’NDEN İLK TEPKİ

Belediye yönetiminden konuya dair yapılan açıklamada, sürecin hukuki boyutunun takip edildiği bildirildi. Kurumsal açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

"Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki, bugün saat 09.30 sularında emniyet birimleri tarafından ifade vermek üzere davet edilmiş ve bu davete icabet ederek emniyet müdürlüğüne gitmiştir. Sürecin devamında sayın Başkanımız hakkında bir gözaltı kararı bulunduğu hususu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama ile öğrenilmiştir."

NE OLMUŞTU

Soruşturma, 1 Nisan tarihinde sosyal medyada yer alan iddiaların ihbar kabul edilmesiyle başlatılmıştı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen farklı bir sürecin ardından gündeme gelen "çalışmadan maaş alma" iddiaları, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ciddiyetle ele alınarak Bornova Belediyesi bünyesindeki kayıtların incelemeye alınmasına neden oldu.