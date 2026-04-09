Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediyesi’nde A.A'nın “bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin” İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı.
Gözaltı kararı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında alındı.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK”

Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Şüpheli A.A.’nın 22.09.2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edilmiştir.

SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda; Bornova Belediye Başkanı Ö.E, Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A, ⁠Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K, Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V. İ.A,'in SGK Uzmanlık Raporunda sorumluluğu bulundukları tespit edilmiş olup; “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmıştır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller
AKOM İstanbul için tarih verdi! Balkanlar'dan buz gibi hava geliyor
Beşiktaş'ta derbi sonrası radikal karar! Sergen Yalçın biletlerini kesti: İşte ayrılacaklar
