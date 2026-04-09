100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR (MUTLAK ŞAMPİYON)

Yakıt tipine göre en az yakan otomobiller listesinin ilk sırasında elektrikli otomobiller bulunuyor. Eğer araç evden veya iş yerinden (AC şarj) şarj edilebiliyorsa kesinlikle elektrikli araçlar rakiplerine fark atıyor. Öyle ki 100 kilometreyi yaklaşık 40 TL gibi sembolik bir rakama katetmek mümkün. Diğer yandan halka açık hızlı şarj istasyonları (DC) kullanıldığında bu maliyet 130-150 TL bandına çıkıyor. Ancak bu bile 100 kilometrede diğer tüm seçeneklerden daha az maliyet sunuyor.

Elektrikli otomobiller içinde piyasa koşullarına göre 100 kilometrede en az yakan otomobiller ise Hyundai IONIQ 6 ve Tesla Model Y öne çıkıyor.