100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 09:59
09.04.2026
saat ikonu 10:13
100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

Yükselen yakıt maliyetleri, otomobil sahiplerini kara kara düşündürüyor. Deyim yerindeyse artık araç almak bir dert yakıtını karşılamak ayrı bir dert. Diğer yandan benzinli, dizel, elektrikli, hibrit ve LPG araçlar ise yakıt tüketimi açısından birbiriyle yarışıyor. Farklı teknik özelliklerle kullanıcısına farklı avantajlar sağlayan otomobilleri gelişen teknoloji ile en tasarruflu hallerine evriliyor. Peki, 100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? İşte günümüz piyasa koşullarında yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller…

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

Yakıt tasarrufu, bir otomobili en cazibeli yapan konuların ilk sıralarında yer alıyor. Hızı, dayanıklılığı, konforunun yanı sıra en az yakan otomobiller en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Ancak Orta Doğu’da yaşanan savaş gerginliği, petrolün varil fiyatını yükseltirken, akaryakıt fiyatları da otomatik olarak tırmanışa geçti. Yakıt tasarrufu ise araç sahiplerinin en çok dikkat ettiği konu haline geldi. Diğer yandan elektrikli otomobil piyasasının sektördeki payının günden güne büyümesi, yakıt tasarrufunda yarışan otomobil modeli sayısını da artırdı. Zira paylaşılan verilere göre 2026 yılının ilk çeyreğinde satılan araçların yüzde 51’i elektrikli ve hibrit araçlardan oluşurken, gözler “100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi?” sorusunun cevabına çevrildi…

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

100 KİLOMETREDE EN AZ YAKAN OTOMOBİL HANGİSİ?

“100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi?” sorusuna cevap vermek için ilk olarak araçların yakıt tipine göre performanslarına bakılması gerekiyor. Çünkü bugün piyasada benzinli, dizel, LPG, elektrikli ve hibrit araçlar yer alıyor. Her araç kendi yakıt tipine göre değerlendiriliyor. İşte yakıt tipine göre en az yakan otomobiller sınıflandırmasının detayları…

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR (MUTLAK ŞAMPİYON)

Yakıt tipine göre en az yakan otomobiller listesinin ilk sırasında elektrikli otomobiller bulunuyor. Eğer araç evden veya iş yerinden (AC şarj) şarj edilebiliyorsa kesinlikle elektrikli araçlar rakiplerine fark atıyor. Öyle ki 100 kilometreyi yaklaşık 40 TL gibi sembolik bir rakama katetmek mümkün.  Diğer yandan halka açık hızlı şarj istasyonları (DC) kullanıldığında bu maliyet 130-150 TL bandına çıkıyor. Ancak bu bile 100 kilometrede diğer tüm seçeneklerden daha az maliyet sunuyor.

Elektrikli otomobiller içinde piyasa koşullarına göre 100 kilometrede en az yakan otomobiller ise Hyundai IONIQ 6 ve Tesla Model Y öne çıkıyor.

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

HİBRİT ARAÇLAR (ŞEHİR İÇİ KRALI)

Hem benzin hem de elektrikle çalışarak kullanıcısına farklı bir avantaj sağlayan hibrit otomobiller, en az yakan araçlar listesinin ikinci sırasında yer alıyor. Özellikle İstanbul gibi yoğun bir trafiğin yaşandığı bölgelerde Toyota Yaris Hybrid veya Honda Jazz e:HEV gibi modeller, dur-kalk trafikte sadece elektrik motorunu kullanarak benzin tüketimini en aza indiriyor. Hibrit araçlar, bugünkü benzin fiyatıyla bile dizelden daha ekonomik bir seviyeye gelmiş durumdalar.

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

LPG VE BENZİNLİ ARAÇLAR

Motorin fiyatlarının 85 TL bandına yükselmesiyle birlikte, dizel araçlar artık “en ekonomik araçlar” kategorisinin dışına çıktı. Yakıt cimrisi bir benzinli Peugeot 208 veya LPG'li bir Dacia Sandero 100 km maliyetinde dizel araçları solluyor.

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

DİZEL ARAÇLAR

Dizel motorlar teknik özellikleri sayesinde uzun yolda litre bazında en az yakıt tüketen modeller. ( 100 km’de 3,4-4,0 lt) Ancak motorinin litresinin 85 TL'yi aşmış olması "pompa maliyetini" otomatik olarak yükseltiyor. Bu nedenle dizel araçlar artık sadece yıllık çok yüksek kilometre yapan (30.000 km+) ticari veya ağır kullanıcılar için makul kalıyor.

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

YAKIT TİPİNE GÖRE EN TASARRUFLU OTOMOBİLLER

Elektrikli (Evden Şarj) Hyundai IONIQ 6 / Tesla Model Y 

Ortalama tüketim 14 kWh

100 km yaklaşık maliyet: 38 - 42 TLLPG

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

LPG: Dacia Sandero ECO-G

Ortalama tüketim 7,5 lt (LPG)

100 km yaklaşık maliyet: 262 TL

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

Hibrit Toyota Yaris Hybrid

Ortalama tüketim 3,8 lt (Benzin)

100 km yaklaşık maliyet: 240 TL

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

Benzinli Peugeot 208 1.2 PureTech

Ortalama tüketim 4,1 lt (Benzin)

100 km yaklaşık maliyet: 259 TL

100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

Dizel Peugeot 208 1.5 BlueHDi

Ortalama tüketim 3,4 lt (Dizel)

100 km yaklaşık maliyet: 290 TL

