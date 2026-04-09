100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? Benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, LPG… İşte yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yükselen yakıt maliyetleri, otomobil sahiplerini kara kara düşündürüyor. Deyim yerindeyse artık araç almak bir dert yakıtını karşılamak ayrı bir dert. Diğer yandan benzinli, dizel, elektrikli, hibrit ve LPG araçlar ise yakıt tüketimi açısından birbiriyle yarışıyor. Farklı teknik özelliklerle kullanıcısına farklı avantajlar sağlayan otomobilleri gelişen teknoloji ile en tasarruflu hallerine evriliyor. Peki, 100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi? İşte günümüz piyasa koşullarında yakıt tipine göre en tasarruflu otomobiller…
Yakıt tasarrufu, bir otomobili en cazibeli yapan konuların ilk sıralarında yer alıyor. Hızı, dayanıklılığı, konforunun yanı sıra en az yakan otomobiller en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Ancak Orta Doğu’da yaşanan savaş gerginliği, petrolün varil fiyatını yükseltirken, akaryakıt fiyatları da otomatik olarak tırmanışa geçti. Yakıt tasarrufu ise araç sahiplerinin en çok dikkat ettiği konu haline geldi. Diğer yandan elektrikli otomobil piyasasının sektördeki payının günden güne büyümesi, yakıt tasarrufunda yarışan otomobil modeli sayısını da artırdı. Zira paylaşılan verilere göre 2026 yılının ilk çeyreğinde satılan araçların yüzde 51’i elektrikli ve hibrit araçlardan oluşurken, gözler “100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi?” sorusunun cevabına çevrildi…
“100 kilometrede en az yakan otomobil hangisi?” sorusuna cevap vermek için ilk olarak araçların yakıt tipine göre performanslarına bakılması gerekiyor. Çünkü bugün piyasada benzinli, dizel, LPG, elektrikli ve hibrit araçlar yer alıyor. Her araç kendi yakıt tipine göre değerlendiriliyor. İşte yakıt tipine göre en az yakan otomobiller sınıflandırmasının detayları…
Yakıt tipine göre en az yakan otomobiller listesinin ilk sırasında elektrikli otomobiller bulunuyor. Eğer araç evden veya iş yerinden (AC şarj) şarj edilebiliyorsa kesinlikle elektrikli araçlar rakiplerine fark atıyor. Öyle ki 100 kilometreyi yaklaşık 40 TL gibi sembolik bir rakama katetmek mümkün. Diğer yandan halka açık hızlı şarj istasyonları (DC) kullanıldığında bu maliyet 130-150 TL bandına çıkıyor. Ancak bu bile 100 kilometrede diğer tüm seçeneklerden daha az maliyet sunuyor.
Elektrikli otomobiller içinde piyasa koşullarına göre 100 kilometrede en az yakan otomobiller ise Hyundai IONIQ 6 ve Tesla Model Y öne çıkıyor.
Hem benzin hem de elektrikle çalışarak kullanıcısına farklı bir avantaj sağlayan hibrit otomobiller, en az yakan araçlar listesinin ikinci sırasında yer alıyor. Özellikle İstanbul gibi yoğun bir trafiğin yaşandığı bölgelerde Toyota Yaris Hybrid veya Honda Jazz e:HEV gibi modeller, dur-kalk trafikte sadece elektrik motorunu kullanarak benzin tüketimini en aza indiriyor. Hibrit araçlar, bugünkü benzin fiyatıyla bile dizelden daha ekonomik bir seviyeye gelmiş durumdalar.
Motorin fiyatlarının 85 TL bandına yükselmesiyle birlikte, dizel araçlar artık “en ekonomik araçlar” kategorisinin dışına çıktı. Yakıt cimrisi bir benzinli Peugeot 208 veya LPG'li bir Dacia Sandero 100 km maliyetinde dizel araçları solluyor.
Dizel motorlar teknik özellikleri sayesinde uzun yolda litre bazında en az yakıt tüketen modeller. ( 100 km’de 3,4-4,0 lt) Ancak motorinin litresinin 85 TL'yi aşmış olması "pompa maliyetini" otomatik olarak yükseltiyor. Bu nedenle dizel araçlar artık sadece yıllık çok yüksek kilometre yapan (30.000 km+) ticari veya ağır kullanıcılar için makul kalıyor.
Elektrikli (Evden Şarj) Hyundai IONIQ 6 / Tesla Model Y
Ortalama tüketim 14 kWh
100 km yaklaşık maliyet: 38 - 42 TLLPG
LPG: Dacia Sandero ECO-G
Ortalama tüketim 7,5 lt (LPG)
100 km yaklaşık maliyet: 262 TL
Hibrit Toyota Yaris Hybrid
Ortalama tüketim 3,8 lt (Benzin)
100 km yaklaşık maliyet: 240 TL
Benzinli Peugeot 208 1.2 PureTech
Ortalama tüketim 4,1 lt (Benzin)
100 km yaklaşık maliyet: 259 TL
Dizel Peugeot 208 1.5 BlueHDi
Ortalama tüketim 3,4 lt (Dizel)
100 km yaklaşık maliyet: 290 TL