AKOM İstanbul için tarih verdi! Balkanlar'dan buz gibi hava geliyor

AKOM İstanbul için yeni uyarısını yayımladı. Paylaşılan rapora göre, İstanbul bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta boyunca etkili olması beklenen sistemle birlikte hava sıcaklıkları kış değerlerine gerileyecek.
Yayımlanan raporda soğuk havanın hafta başına kadar devam edeceği bildirildi. Aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği İstanbul için vatandaşlara peş peşe uyarılar yapıldı. İstanbulluların tedbirli olması ve ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiği bildirildi.
AKOM'dan yapılan uyarı şu şekilde:
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü bugün itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların yeni hafta başına (Pazartesi) kadar 10-12°C'ler aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
|Tarih
|Gün
|Durum
|Sıcaklık
|Yağış
|10.04.2026
|Cuma
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|5°C / 10°C
|3-10 kg arası
|11.04.2026
|Cumartesi
|Parçalı Bulutlu
|5°C / 12°C
|Yağış Beklenmiyor
|12.04.2026
|Pazar
|Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|6°C / 12°C
|2-5 kg arası
|13.04.2026
|Pazartesi
|Parçalı Bulutlu
|5°C / 16°C
|Yağış Beklenmiyor
|14.04.2026
|Salı
|Parçalı Bulutlu
|8°C / 17°C
|Yağış Beklenmiyor
|15.04.2026
|Çarşamba
|Parçalı ve Çok Bulutlu
|10°C / 18°C