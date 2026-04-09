Gündem
AKOM İstanbul için tarih verdi! Balkanlar'dan buz gibi hava geliyor

AKOM yaptığı yeni açıklama ile İstanbulluları uyardı. Yapılan açıklamada Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların kış değerlerine ineceği belirtildi. Hafta başına kadar sıcaklıkların düşüşü devam edecek. İşte 9 Nisan Perşembe güncel hava durumu...

İstanbul için yeni uyarısını yayımladı. Paylaşılan rapora göre, İstanbul bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve dalgasının etkisi altına girecek. Hafta boyunca etkili olması beklenen sistemle birlikte hava sıcaklıkları kış değerlerine gerileyecek.

AKOM, İstanbul'u etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası hakkında uyarı yayımladı.
İstanbul, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Hafta boyunca etkili olması beklenen sistemle birlikte hava sıcaklıkları kış değerlerine gerileyecek.
Hava sıcaklıklarının Pazartesi'ye kadar 10-12°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.
Hava durumuna göre Cuma günü sağanak yağmurlu, Cumartesi ve Pazar günü parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek.
ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

Yayımlanan raporda soğuk havanın hafta başına kadar devam edeceği bildirildi. Aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği İstanbul için vatandaşlara peş peşe uyarılar yapıldı. İstanbulluların tedbirli olması ve ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiği bildirildi.

SOĞUK HAVA PAZARTESİYE KADAR DEVAM EDECEK

AKOM'dan yapılan uyarı şu şekilde:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü bugün itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların yeni hafta başına (Pazartesi) kadar 10-12°C'ler aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

TarihGünDurumSıcaklıkYağış
10.04.2026CumaÇok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu5°C / 10°C3-10 kg arası
11.04.2026CumartesiParçalı Bulutlu5°C / 12°CYağış Beklenmiyor
12.04.2026PazarParçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu6°C / 12°C2-5 kg arası
13.04.2026PazartesiParçalı Bulutlu5°C / 16°CYağış Beklenmiyor
14.04.2026SalıParçalı Bulutlu8°C / 17°CYağış Beklenmiyor
15.04.2026ÇarşambaParçalı ve Çok Bulutlu10°C / 18°C

