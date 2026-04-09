Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lizbon'da düzenlenen Türkiye-Portekiz 5'inci Dönem JETCO Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini derinleştirecek adımlar atıldığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Bakan Bolat duyurdu: Portekiz'den Türk şirketlerine 60 milyar euroluk fırsat Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lizbon'da Türkiye-Portekiz 5. Dönem JETCO Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini derinleştirecek adımlar atıldığını duyurdu. Türkiye ve Portekiz, yıllık 3,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip ve önümüzdeki iki yıl içinde bu hacmi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Portekiz, önümüzdeki üç yıl içinde altyapı projeleri için 50 milyar Euro ve toplu konut projeleri için 10 milyar Euro olmak üzere toplam 60 milyar Euro'luk yatırım hamlesi başlatacak. Bu yatırımlarda, uluslararası alanda 13 bin projeyi tamamlamış Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının yer alması bekleniyor. Lizbon'daki toplantıda JETCO Anlaşması imzalandı. Savunma sanayiinde Portekiz Deniz Kuvvetleri için iki gemi anlaşması imzalandı ve gemilerin imalatına başlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, 8 Nisan Çarşamba günü, Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Türkiye–Portekiz JETCO (Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi) toplantılarının beşinci oturumu için mevkidaşlarımızla bir araya geldik. Toplantıyı başarılı bir şekilde tamamlayarak JETCO Anlaşması’nı imzaladık.

HEDEF: YILLIK 5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

Türkiye ile Portekiz, iki NATO üyesi ülke olarak çok verimli ve dostane ilişkilere sahiptir. Ekonomi alanında 3,7 milyar dolarlık yıllık dış ticaret hacmimiz bulunmaktadır ve iki ülke arasında dengeli bir ticaret yapısı söz konusudur. Önümüzdeki iki yıl içinde, yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, iki ülke arasında, karşılıklı yatırımlarda önemli bir artış yaşanmaktadır.

Konu Türkiye-Portekiz İlişkileri Üyelik NATO İlişki Türü Verimli ve Dostane Yıllık Dış Ticaret Hacmi 3,7 milyar dolar Ticaret Yapısı Dengeli Önümüzdeki 2 Yıl İçin Ticaret Hedefi 5 milyar dolar/yıl Yatırımlar Karşılıklı önemli artış

İmalattan hizmetler sektörüne, enerjiden bilişime kadar birçok alanda iş birliği imkânlarımız bulunmaktadır. Portekiz, geçen yılın ikinci yarısında; savunma, dışişleri, konut, ulaştırma ve ekonomi olmak üzere dört bakanının Türkiye’ye, Ankara’ya yaptığı ziyaretlerle, Türkiye ile yeni dönemde ekonomik ilişkilerini hızlı bir şekilde geliştirme isteğini ortaya koymuştur.

Türkiye olarak biz de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili ekonomi bakanlıklarımızla birlikte, Ticaret Bakanlığı olarak bu iş birliği konusunda hızlı adımlar atma kararı aldık. Bu çerçevede savunma sanayiinde, Portekiz Deniz Kuvvetleri için iki gemi anlaşması imzalanmış ve gemilerin imalatına başlanmıştır.

Önemli bir gelişme de, Portekiz’in önümüzdeki üç yıl içinde toplamda 50 milyar euroluk altyapı yatırım projeleri ve 10 milyar euroluk 123 bin adet toplu konut projeleri için büyük bir yatırım hamlesi başlatmış olmasıdır. Bu noktada Portekiz’in, Türkiye’nin son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde altyapı, üstyapı, sanayi, hizmetler ve tarım alanlarında elde ettiği ekonomik başarıyı görerek Türkiye ile iş birliğini ilerletme kararı alması önemli bir mutabakat göstermektedir.

Ülke Yatırım Alanı Toplam Yatırım (Euro) Proje Detayı Süre Portekiz Altyapı Yatırımları 50 Milyar Altyapı yatırım projeleri Önümüzdeki üç yıl Portekiz Toplu Konut Projeleri 10 Milyar 123 bin adet Önümüzdeki üç yıl

Portekiz’de yapılacak bu 60 milyar euroluk yatırımlarda, Türkiye’nin uluslararası alanda 13 bin projeyi başarıyla tamamlamış müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının aktif şekilde yer almaları, ve projelerin başarıyla tamamlanmaları beklemektedir.

Bu kapsamda, ziyaretimiz sırasında Portekiz’de mevkidaşım, JETCO muhatabımız Dışişleri Bakanı Sayın Paulo Rangel ve Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ile çok verimli heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik.

DEİK, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türkiye Müşavirlik Birliği başkanları ile üyelerinin katılımıyla, hem iş forumu hem de müteahhitlik forumu toplantıları düzenlendi. İkili firma görüşmeleri, firma tanıtımları ve soru-cevap oturumlarıyla yaklaşık sekiz buçuk saat süren yoğun programlar ile Portekiz temaslarımızı tamamladık.

Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Portekiz’in Türkiye ile iş birliğini artırma yönündeki bu isteğini karşılıksız bırakmayacağız. Gerek Türkiye–Portekiz ikili ilişkilerinde gerekse Avrupa Birliği nezdinde yakın iş birliğimizi ve ortak çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.