CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Özetle

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Başsavcılık, bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 27 Aralık'ta aralarında Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Soruşturmada, tutuklu Soyer ile Kaya'nın da cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı.

Savcılıktaki işlemleri sonrası Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın yanı sıra İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyesi 4 şüpheli tutuklama, diğer 4 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki "kooperatif" davasında Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya tutuklu yargılanırken, Aslanoğlu 14 Ekim'de tahliye edilmişti.