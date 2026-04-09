Beşiktaş'ta derbi sonrası radikal karar! Sergen Yalçın biletlerini kesti: İşte ayrılacaklar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe derbisinde tartışmalı bir penaltı kararıyla 1-0 yenilen Beşiktaş’ta dev operasyon başlıyor. Siyah-beyazlılarda gözler kalan maçlara çevrilirken kadroda değişikliğe gidilecek. Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında performans düşüklüğü yaşayan oyunculara veda edilecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuların göstereceği performansa göre gelecekleri hakkında karar vereceği iddia edildi.
Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Cagliari'den Semih Kılıçsoy ve Hull City'den Amir Hadziahmetovic gibi oyunculardan yaklaşık 23.5 milyon euro bonservis geliri elde etmesi öngörülüyor.
Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun sözleşmelerinde satın alma opsiyonu bulunsa da, bu maddelerin kullanılması şu an için düşük bir ihtimal olarak görülüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon planlamasında bu üç ismin yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'ye de yer vermediği öğrenildi.
Kalan haftalarda ise bazı futbolcuların performansına bakılacak. İşte o futbolcular:
Milot Rashica
Taylan Bulut
Wilfred Ndidi
Cengiz Ünder
Gökhan Sazdağı
Salih Uçan
Felix Uduokhai
Jota Silva