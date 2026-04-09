Fenerbahçe derbisinde tartışmalı bir penaltı kararıyla 1-0 yenilen Beşiktaş’ta dev operasyon başlıyor. Siyah-beyazlılarda gözler kalan maçlara çevrilirken kadroda değişikliğe gidilecek. Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında performans düşüklüğü yaşayan oyunculara veda edilecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta derbi sonrası radikal karar! Sergen Yalçın biletlerini kesti: İşte ayrılacaklar Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgi sonrası Beşiktaş'ta kadroda büyük bir operasyon başlıyor ve performans düşüklüğü yaşayan oyuncularla yollar ayrılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncuların kalan maçlardaki performansına göre gelecekleri hakkında karar verecek. Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Cagliari'den Semih Kılıçsoy ve Hull City'den Amir Hadziahmetovic gibi oyunculardan yaklaşık 23.5 milyon euro bonservis geliri elde etmesi öngörülüyor. Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun sözleşmelerindeki satın alma opsiyonlarının kullanılması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon planlamasında Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'ye yer vermediği öğrenildi. Kalan haftalarda Milot Rashica, Taylan Bulut, Wilfred Ndidi, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Felix Uduokhai ve Jota Silva gibi oyuncuların performansına bakılacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuların göstereceği performansa göre gelecekleri hakkında karar vereceği iddia edildi.

YAKLAŞIK 23.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR

Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Cagliari'den Semih Kılıçsoy ve Hull City'den Amir Hadziahmetovic gibi oyunculardan yaklaşık 23.5 milyon euro bonservis geliri elde etmesi öngörülüyor.

Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun sözleşmelerinde satın alma opsiyonu bulunsa da, bu maddelerin kullanılması şu an için düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ BİRÇOK FUTBOLCUYA VEDA EDECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon planlamasında bu üç ismin yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'ye de yer vermediği öğrenildi.

Kalan haftalarda ise bazı futbolcuların performansına bakılacak. İşte o futbolcular:

Milot Rashica

Taylan Bulut

Wilfred Ndidi

Cengiz Ünder

Gökhan Sazdağı

Salih Uçan

Felix Uduokhai

Jota Silva