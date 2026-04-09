Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta derbi sonrası radikal karar! Sergen Yalçın biletlerini kesti: İşte ayrılacaklar

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi yenilgisi sonrası büyük kadro temizliği başlıyor. Sergen Yalçın raporu doğrultusunda kalan haftalarda bazı futbolcuların durumuna bakılacak. Gelecek sezonda düşünülmeyen birçok futbolcu belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:12

Fenerbahçe derbisinde tartışmalı bir penaltı kararıyla 1-0 yenilen ’ta dev operasyon başlıyor. Siyah-beyazlılarda gözler kalan maçlara çevrilirken kadroda değişikliğe gidilecek. Yeni sezon çalışmaları kapsamında performans düşüklüğü yaşayan oyunculara veda edilecek.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgi sonrası Beşiktaş'ta kadroda büyük bir operasyon başlıyor ve performans düşüklüğü yaşayan oyuncularla yollar ayrılacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncuların kalan maçlardaki performansına göre gelecekleri hakkında karar verecek.
Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Cagliari'den Semih Kılıçsoy ve Hull City'den Amir Hadziahmetovic gibi oyunculardan yaklaşık 23.5 milyon euro bonservis geliri elde etmesi öngörülüyor.
Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun sözleşmelerindeki satın alma opsiyonlarının kullanılması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.
Sergen Yalçın'ın gelecek sezon planlamasında Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'ye yer vermediği öğrenildi.
Kalan haftalarda Milot Rashica, Taylan Bulut, Wilfred Ndidi, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Felix Uduokhai ve Jota Silva gibi oyuncuların performansına bakılacak.
Teknik direktör 'ın oyuncuların göstereceği performansa göre gelecekleri hakkında karar vereceği iddia edildi.

YAKLAŞIK 23.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR

Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Cagliari'den Semih Kılıçsoy ve Hull City'den Amir Hadziahmetovic gibi oyunculardan yaklaşık 23.5 milyon euro bonservis geliri elde etmesi öngörülüyor.

Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun sözleşmelerinde satın alma opsiyonu bulunsa da, bu maddelerin kullanılması şu an için düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ BİRÇOK FUTBOLCUYA VEDA EDECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon planlamasında bu üç ismin yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'ye de yer vermediği öğrenildi.

Kalan haftalarda ise bazı futbolcuların performansına bakılacak. İşte o futbolcular:

Milot Rashica
Taylan Bulut
Wilfred Ndidi
Cengiz Ünder
Gökhan Sazdağı
Salih Uçan
Felix Uduokhai
Jota Silva

ETİKETLER
#Gündem
#Futbol
#Futbol
#Son Dakika
#transfer
#beşiktaş
#sergen yalçın
#kadro
#Güncel Haber
#Siyasi Gelişmeler
#Ankara
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.