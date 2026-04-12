Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Diyarbakır merkezli 8 şehirde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önemli bir operasyona imza atıldı.

HABERİN ÖZETİ 210 milyon liralık vurgun yapmışlar! "Bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda suç şebekesi çökertildi Diyarbakır merkezli 8 şehirde düzenlenen operasyonla, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden 'bungalov ev kiralama' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran bir suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda, sahte kiralama sayfalarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık işlem hacmi tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "bungalov ev kiralama" vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

210 MİLYON LİRALIK VURGUN ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan incelemelerde MASAK raporuna göre şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık bir işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Dijital ortamda sahte kiralama sayfaları oluşturarak vatandaşları mağdur eden 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.