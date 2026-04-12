210 milyon liralık vurgun yapmışlar! "Bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda suç şebekesi çökertildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Diyarbakır merkezli 8 şehirde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önemli bir operasyona imza atıldı.
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "bungalov ev kiralama" vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.
Yapılan incelemelerde MASAK raporuna göre şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık bir işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
Dijital ortamda sahte kiralama sayfaları oluşturarak vatandaşları mağdur eden 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.