Milli Savunma Bakanlığının paylaşımı dikkat çekti! "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına bir tepki de Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi. Bordo bereli bir askerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam durduğu fotoğrafı paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, paylaşıma, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir" notunu ekledi.

GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 15:36
İsrail Başbakanı Binyamin ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ı açıklamaları tepki çekmeye devam ediyor.

Netanyahu'ya, Türkiye'den resmi kurumlardan ve siyasi isimlerden art arda açıklamalar gelmişti. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum, söz konusu ifadeleri kınamıştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN DİKKATİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Binyamin Netanyahu ve Yisrael Katz'ın paylaşımlarına bir tepki de Milli Savunma Bakanlığından () geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğraf, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında, "günün fotoğrafı" etiketiyle paylaşıldı.

Bordo bereli bir askerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam durduğu fotoğraf, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir." notuyla paylaşıldı.

https://x.com/tcsavunma/status/2043267172613476710

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu 'İran'la savaşa devam' mesajında Erdoğan'a hakaret etti! Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Amacı barış sürecini baltalamak
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu ve Katz'a sert tepki
