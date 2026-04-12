Milli Savunma Bakanlığının paylaşımı dikkat çekti! "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açıklamaları tepki çekmeye devam ediyor.
Netanyahu'ya, Türkiye'den resmi kurumlardan ve siyasi isimlerden art arda açıklamalar gelmişti. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum, söz konusu ifadeleri kınamıştı.
Binyamin Netanyahu ve Yisrael Katz'ın paylaşımlarına bir tepki de Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğraf, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında, "günün fotoğrafı" etiketiyle paylaşıldı.
Bordo bereli bir askerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam durduğu fotoğraf, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir." notuyla paylaşıldı.