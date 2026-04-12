Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu ve Katz'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu ve Katz'a sert tepki
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 11:23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin 'nun ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, katliam şebekenin insanlık mahkemesi önünde hesap vereceğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu ve Katz'a sert tepki

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu ve Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarını, 'soykırım şebekesinin' köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının göstergesi olarak nitelendirerek, bu şebekenin insanlık mahkemesi önünde hesap vereceğini belirtti.
Netanyahu'nun başını çektiği 'katliam ve soykırım şebekesi', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnsanlık İttifakı'nın değerlerini canlı tutmasından rahatsızlık duyuyor.
Erdoğan, işlenen soykırım suçlarını en net ifadelerle ifşa eden dünya lideri olarak tanımlanıyor.
Bu saldırıların arkasında Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etme, İsrail'in 'Batı değerlerinin kalesi' yalanının çökmesi, Kürt kardeşleri siyonist planlara 'lejyoner' yapma çabası, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefinin İsrail'in kaos planlarına darbe vurması ve Türkiye'yi İran'la karşı karşıya getirme çabası gibi beş temel katman bulunuyor.
Türk siyasetindeki bazı isimleri etiketleyerek kendi savaş suçlarını iç siyasetin bir parçası haline getirme çabası olduğu belirtiliyor.
Dışarıdan gelen saldırılar karşısında Türk siyasetinin tüm unsurlarının tek vücut olması gerektiği vurgulanıyor.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" şebekesinin mensupları Netanyahu’nun ve Katz’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir. Bugün dünya ikiye ayrılmış durumdadır. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği 'İnsanlık İttifakı', diğer tarafta ise Netanyahu’nun başını çektiği 'Katliam Şebekesi' vardır. İspanya Başbakanı Sanchez’in ifadeleri de “insanlık ittifakı” adına çok saygıdeğerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu şebekenin işlediği soykırım suçlarını en net ifadelerle ifşa eden dünya lideridir.

"KATLİAM VE SOYKIRIM ŞEBEKESİ"

Netanyahu’nun başını çektiği bu “katliam ve soykırım şebekesi”, Cumhurbaşkanımızın “İNSANLIK İTTİFAKI”nın değerlerini her konuşmasında canlı tutmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri sadece bölgede değil, Afrika’dan Asya’ya kadar küresel düzeyde yankılanmaktadır. Bugün dünyada insanlık adına referans gösterilecek yegâne cümleler Sayın Cumhurbaşkanımızın cümleleridir. Soykırım çetesinin bu hırçın açıklamaları, Türkiye’nin hakikat temelli barış diplomasisi karşısında yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır. Netanyahu rejimi, bugün dünyada dinî kavramları ve argümanları katliam için en çok istismar eden, en fanatik rejimdir. Kullandıkları bu propaganda yöntemlerinin ise artık son kullanma tarihi geçmiştir.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ SABOTE ETMEYİ HEDEFLİYORLAR"

Cumhurbaşkanımıza dönük bu hadsiz ve saldırgan mesajların arkasında beş temel katman bulunmaktadır. Birincisi, Pakistan’daki kritik barış görüşmelerini sabote etmeyi hedefliyorlar. Onun için barışın en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. İkincisi, İsrail’in 'Batı değerlerinin kalesi' olduğu yalanının çökmesidir. Zira hiçbir Batılı lider bu soykırımın kendi değerlerini temsil ettiğini söyleyemeyecektir.

"İSRAİL'İN KAOS PLANINA BÜYÜK DARBE İNDİRİLDİ"

Üçüncü katman ise bölgedeki Kürt kardeşlerimizi kendi kirli ve siyonist planlarına 'lejyoner' yapma çabasıdır. Ancak Irak ve İran’daki Kürt kardeşlerimiz bu şeytani denkleme girmemiş, sağduyulu davranarak tarihin doğru tarafında durmuşlardır. Netanyahu’nun Türkiye’deki Kürt kardeşlerimize yönelik o iğrenç ifadeleri, aslında bu planının boşa çıkmasından kaynaklanan bir hezeyandır. Dördüncü katman ise 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimizin, İsrail’in kaos planlarına indirilmiş büyük bir darbe olduğunun bizzat Netanyahu tarafından itiraf edilmesidir.

"TEK VÜCUT OLMAK MİLLİ BİR SORUMLULUKTUR"

Beşinci katman ise Türkiye’yi İran’la karşı karşıya getirme çabasıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bu savaşın asla parçası olmayacağını ve yegane iradesinin barış olduğunu fiilen tatbik ederek, bu siyonist planı bozmuştur. Soykırım şebekesi bu insanlık dışı hedeflerine ulaşamamanın hayal kırıklığı ve hırçınlığı ile hareket etmektedir. Bu soykırım şebekesinin paylaşımlarına Türk siyasetindeki bazı isimleri etiketlemeleri ise kendi savaş suçlarını iç siyasetimizin bir parçası haline getirme çabasıdır. Bu ahlaksız ifadeleri kullanan katliam şebekesinin karşısında, Türk siyasetinin tüm unsurlarının, ister iktidar ister muhalefet olsun, topyekûn bir duruş sergileyerek bu şebekeye hak ettiği cevabı vereceğine inanıyoruz. Dışarıdan gelen bu tip hadsiz saldırılar karşısında tek vücut olmak millİ bir sorumluluktur."

https://x.com/omerrcelik/status/2043222327681315184

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İran, İsrail savaşında sessiz kalan Çin için skandal iddia! Trump küplere binebilir
ABD ve İran 21 saat içinde masadan ayrıldı! İsrail, Lübnan'a saldırıları durdurmadı
ETİKETLER
#filistin
#netanyahu
#ömer çelik
#soykırım
#İnsanlık İttifakı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.