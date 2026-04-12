Aydın’da evde patlama faciası: Engelli genç hayatını kaybetti, annesi yaralı

Efeler Mahallesinde 5 katlı binanın giriş katında, anne ve engelli oğlunun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın ardından da yangın çıktı.
Patlama sesinin ardından evden dumanlar çıktığını fark eden komşular, anne ve engelli oğlunun yardımına koşarken, aynı zamanda 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Evde oluşan yoğun duman müdahaleyi güçleştirirken, binada yaşayanlar tahliye edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu evden çıkartılan 65 yaşındaki anne Z.P. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 30 yaşındaki engelli Arda Umut Balıkçı'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen anne ve engelli oğlunun yakınları yasa boğuldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.