Aydın’da evde patlama faciası: Engelli genç hayatını kaybetti, annesi yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı. Komşuların itfaiyeye haber verdiği yangında evde yaşayan engelli şahıs hayatını kaybetti, annesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 14:59

Efeler Mahallesinde 5 katlı binanın giriş katında, anne ve engelli oğlunun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın ardından da yangın çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Aydın'ın Efeler Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın giriş katında çıkan patlama ve yangında anne yaralı kurtulurken, engelli oğlu hayatını kaybetti.
Patlama, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi ve ardından yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve binadakiler tahliye edildi.
Patlama sonucu 65 yaşındaki anne Z.P. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
30 yaşındaki engelli Arda Umut Balıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
ÖNCE PATLAMA, SONRA YANGIN

Patlama sesinin ardından evden dumanlar çıktığını fark eden komşular, anne ve engelli oğlunun yardımına koşarken, aynı zamanda 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Evde oluşan yoğun duman müdahaleyi güçleştirirken, binada yaşayanlar tahliye edildi.

ENGELLİ OĞUL KURTARILAMADI

Ekiplerin çalışmaları sonucu evden çıkartılan 65 yaşındaki anne Z.P. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 30 yaşındaki engelli Arda Umut Balıkçı'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen anne ve engelli oğlunun yakınları yasa boğuldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da mobilya deposunda yangın
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sincan'da alevler yükseldi: İtfaiye yangınına müdahale ediliyor
