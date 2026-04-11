Ankara'da mobilya deposunda yangın

Yenimahalle ilçesi Susuz mevkiinde yer alan bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Dempa Sanayi Sitesi'ndeki meydana gelen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait su tankerlerinin de destek verdiği yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda, yangın kontrol altına alındı.
İki deponun kullanılmaz hale geldiği yangında, herhangi can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.