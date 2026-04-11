Yenimahalle ilçesi Susuz mevkiinde yer alan bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara'da mobilya deposunda yangın Yenimahalle'nin Susuz mevkiindeki bir mobilya deposunda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın, Dempa Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri de çalışmalara destek verdi. Yangın sonucunda iki depo kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmuyor.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Dempa Sanayi Sitesi'ndeki meydana gelen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait su tankerlerinin de destek verdiği yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda, yangın kontrol altına alındı.

İki deponun kullanılmaz hale geldiği yangında, herhangi can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.