Editor
 | Canan Okur

Evde hem sağlıklı hem dolu dolu sürülebilir çikolata yapımı!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan sürülebilir çikolatalar artık daha sağlıklı. Market raflarında bulunan aşırı şeker içeren ürünlere veda ettiren bir tarif sosyal medyada sıkça paylaşılmakta. Sadece birkaç doğal malzeme ile hem sağlıklı hem de leziz mi leziz sürülebilir çikolata yapmak mümkün. Peki evde sürülebilir çikolata nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte hem sağlıklı hem de dolu dolu sürülebilir çikolata tarifi...

Evde hem sağlıklı hem dolu dolu sürülebilir çikolata yapımı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 17:00

Son zamanlarda evde yapılan tarifler daha bir popüler hale geldi. Dışarıda satılan sağlıksız ürünler yerine, ev yapımı yiyecek ve içecekler, herkesin ortak tercihi oldu. Ev yapımı sürülebilir çikolatalar da bu tariflerden biri. Hem çocuklarınızın hem de sizin güvenle tüketebileceği bu sağlıklı ve muhteşem lezzeti hazırlamak ise oldukça pratik. Peki evde sürülebilir çikolata nasıl yapılıyor? İşte tam malzeme listesi ve tarifin püf noktaları...

HABERİN ÖZETİ

Evde hem sağlıklı hem dolu dolu sürülebilir çikolata yapımı!

Bu haber, evde sağlıklı ve pratik bir şekilde sürülebilir çikolata yapımını anlatıyor.
Ev yapımı sürülebilir çikolata için gerekli malzemeler: 2 su bardağı çiğ fındık, 3 yemek kaşığı ham kakao, 4-5 yemek kaşığı süzme bal veya akçaağaç şurubu, 1 çay kaşığı vanilya özütü veya bir tutam tuz, yarım çay bardağı Hindistan cevizi yağı.
Yapım aşamasında fındıklar kavrulup kabuklarından arındırılır, ardından mutfak robotunda krema haline gelene kadar çekilir.
Kakao, tatlandırıcı ve Hindistan cevizi yağı eklenerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir ve cam kavanoza aktarılır.
Ev yapımı çikolata, endüstriyel ürünlerde bulunan palmiye yağı, rafine şeker gibi maddeler yerine yüksek kaliteli yağlar ve mineraller içerir.
Lezzeti artırmak için robotu kısa aralıklarla çalıştırmak, bitter tat için kakao miktarını artırmak veya daha kremsi bir kıvam için Hindistan cevizini yağı eklemek önerilir.
Hazırlanan karışım serin ve güneş görmeyen bir yerde saklanmalı ve tercihen 3-4 hafta içinde tüketilmelidir.
EVDE HEM SAĞLIKLI HEM DOLU DOLU SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA YAPIMI

Evde sürülebilir çikolata yapmanın sırrı, malzemelerin tazeliğinde ve fındığın kavrulma derecesindedir. İşte sürülebilir çikolata yapmak için ihtiyacınız olan malzeme listesi...

Gerekli Malzemeler:

Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı çiğ fındık

3 yemek kaşığı ham kakao

4-5 yemek kaşığı süzme bal veya akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı vanilya özütü veya bir tutam tuz

1 çay kaşığı vanilya özütü veya bir tutam tuz

Yarım çay bardağı Hindistan cevizi yağı

EVDE SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

EVDE SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Kendi mutfağınızda sürülebilir çikolata yapmak için öncelikle fındıkları fırında hafifçe kavurarak kabuklarından arındırın. Sıcak fındıkları mutfak robotuna atın ve fındıklar akışkan bir krema haline gelene kadar çekin.

Evde hem sağlıklı hem dolu dolu sürülebilir çikolata yapımı!

Daha sonra kakao, tatlandırıcı ve Hindistan cevizi yağını ekleyerek pürüzsüz bir karışım oluncaya kadar karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı cam bir kavanoza dökün. Oda sıcaklığında dinlendikten sonra sürülmeye hazır olacaktır. Şimdiden afiyet olsun.

EV YAPIMI ÇİKOLATA NEDEN DAHA SAĞLIKLI?

EV YAPIMI ÇİKOLATA NEDEN DAHA SAĞLIKLI?

Ev yapımı sürülebilir çikolataların en büyük avantajı, kontrolün tamamen sizin elinizde olmasıdır. Endüstriyel ürünlerde palmiye yağı, aşırı rafine şeker ve soya lesitini gibi maddeler sıkça bulunuyor. Ev yapımı çikolatalarda ise yüksek kaliteli yağlar ve mineraller vardır.

Evde hem sağlıklı hem dolu dolu sürülebilir çikolata yapımı!

Özellikle kakao ve fındık birleşimi, magnezyum ve E vitamini açısından zengindir. Bu doğal içerik, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmaz ve özellikle okul çağındaki çocukların odaklanma becerilerini destekler.

SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA YAPIMINDA LEZZETİ ARTIRAN YÖNTEMLER!

SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA YAPIMINDA LEZZETİ ARTIRAN YÖNTEMLER!

Kendi çikolatanızı yaparken ideal kıvamı yakalamak için öncelikle sabırlı olmak gerekir. Robotun ısınmasını önlemek için kısa aralıklarla çalıştırmakta fayda var. Bu aşama fındığın yağını en iyi şekilde salmasını sağlar. Eğer daha yoğun bir bitter tadı isterseniz kakao miktarını artırabilirsiniz. Bununla beraber daha kremsi bir çikolata istiyorsanız Hindistan cevizi yağını bir miktar daha ekleyebilirsiniz.

Evde hem sağlıklı hem dolu dolu sürülebilir çikolata yapımı!

Hazırladığınız bu sağlıklı karışımı koruyucu içermediği için serin ve güneş görmeyen bir yerde tutmanız gerekiyor. Ev yapımı sürülebilir çikolatanızı tercihen 3 ila 4 hafta içerisinde tüketmelisiniz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ev yapımı çikolata market ürünleri kadar akışkan olur mu?

Eğer fındıkları robotta yeterince uzun süre çekip yağını salmasını sağlarsanız, market ürünlerinden farksız olur. Hatta yapım aşamasında püf noktaları uyguladığınız takdirde daha akışkan ve ipeksi bir çikolata yapmış olursunuz.

Şeker yerine ne kullanabilirim?

Çikolatanızı yaparken şeker yerine bal, pekmez, hurma özü veya akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcılar da kullanabilirsiniz.

Çikolatam neden pütürlü kaldı?

Pütürlü kalmasının temel sebebi mutfak robotunun gücünün yetersiz olması veya işlemin kısa tutulmasıdır.

