Evde hem sağlıklı hem dolu dolu sürülebilir çikolata yapımı!

Son zamanlarda evde yapılan tarifler daha bir popüler hale geldi. Dışarıda satılan sağlıksız ürünler yerine, ev yapımı yiyecek ve içecekler, herkesin ortak tercihi oldu. Ev yapımı sürülebilir çikolatalar da bu tariflerden biri. Hem çocuklarınızın hem de sizin güvenle tüketebileceği bu sağlıklı ve muhteşem lezzeti hazırlamak ise oldukça pratik. Peki evde sürülebilir çikolata nasıl yapılıyor? İşte tam malzeme listesi ve tarifin püf noktaları...

EVDE HEM SAĞLIKLI HEM DOLU DOLU SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA YAPIMI

Evde sürülebilir çikolata yapmanın sırrı, malzemelerin tazeliğinde ve fındığın kavrulma derecesindedir. İşte sürülebilir çikolata yapmak için ihtiyacınız olan malzeme listesi...

Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı çiğ fındık

3 yemek kaşığı ham kakao

4-5 yemek kaşığı süzme bal veya akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı vanilya özütü veya bir tutam tuz

Yarım çay bardağı Hindistan cevizi yağı

EVDE SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Kendi mutfağınızda sürülebilir çikolata yapmak için öncelikle fındıkları fırında hafifçe kavurarak kabuklarından arındırın. Sıcak fındıkları mutfak robotuna atın ve fındıklar akışkan bir krema haline gelene kadar çekin.

Daha sonra kakao, tatlandırıcı ve Hindistan cevizi yağını ekleyerek pürüzsüz bir karışım oluncaya kadar karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı cam bir kavanoza dökün. Oda sıcaklığında dinlendikten sonra sürülmeye hazır olacaktır. Şimdiden afiyet olsun.

EV YAPIMI ÇİKOLATA NEDEN DAHA SAĞLIKLI?

Ev yapımı sürülebilir çikolataların en büyük avantajı, kontrolün tamamen sizin elinizde olmasıdır. Endüstriyel ürünlerde palmiye yağı, aşırı rafine şeker ve soya lesitini gibi maddeler sıkça bulunuyor. Ev yapımı çikolatalarda ise yüksek kaliteli yağlar ve mineraller vardır.

Özellikle kakao ve fındık birleşimi, magnezyum ve E vitamini açısından zengindir. Bu doğal içerik, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmaz ve özellikle okul çağındaki çocukların odaklanma becerilerini destekler.

SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA YAPIMINDA LEZZETİ ARTIRAN YÖNTEMLER!

Kendi çikolatanızı yaparken ideal kıvamı yakalamak için öncelikle sabırlı olmak gerekir. Robotun ısınmasını önlemek için kısa aralıklarla çalıştırmakta fayda var. Bu aşama fındığın yağını en iyi şekilde salmasını sağlar. Eğer daha yoğun bir bitter tadı isterseniz kakao miktarını artırabilirsiniz. Bununla beraber daha kremsi bir çikolata istiyorsanız Hindistan cevizi yağını bir miktar daha ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız bu sağlıklı karışımı koruyucu içermediği için serin ve güneş görmeyen bir yerde tutmanız gerekiyor. Ev yapımı sürülebilir çikolatanızı tercihen 3 ila 4 hafta içerisinde tüketmelisiniz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ev yapımı çikolata market ürünleri kadar akışkan olur mu?

Eğer fındıkları robotta yeterince uzun süre çekip yağını salmasını sağlarsanız, market ürünlerinden farksız olur. Hatta yapım aşamasında püf noktaları uyguladığınız takdirde daha akışkan ve ipeksi bir çikolata yapmış olursunuz.

Şeker yerine ne kullanabilirim?

Çikolatanızı yaparken şeker yerine bal, pekmez, hurma özü veya akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcılar da kullanabilirsiniz.

Çikolatam neden pütürlü kaldı?

Pütürlü kalmasının temel sebebi mutfak robotunun gücünün yetersiz olması veya işlemin kısa tutulmasıdır.