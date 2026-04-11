Ajda Pekkan'ın Sevdiğim Sensin'de oynayan Barış Bektaş hayranlığı şaşırttı! Süperstar'dan Civan için özel mesaj

Son zamanlarda reytinglerde gördüğümüz Sevdiğim Sensin dizisinin yakışıklı Civan'ı Barış Baktaş, Ajda Pekkan konserini izlemeye gitti. Baktaş, konser sonrası Süperstar Ajda Pekkan ile bir araya gelen ünlü oyuncu, sosyal medyada yapılan paylaşımla zirveye oturdu. Ajda Pekkan'ın diziyi yakından takip ettiği ortaya çıktı. İkilinin ise yan yana verdiği samimi poz asaetin buluşması olarak yorumlandı. Sevdiğim Sensin dizisinde Civan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Baktaş'ın yaptığı paylaşım ise gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.
Müzik dünyasının tartışmasız tek Süperstar'ı Ajda Pekkan’ın, Star TV’nin dikkat çeken Sevdiğim Sensin'in sıkı bir takipçisi çıkması magazin dünyasında adeta bomba etkisi oluşturdu.
Ajda Pekkan, sahne sonrası bir araya geldiği yakışıklı oyuncu Barış Baktaş’la samimi ve eğlenceli bir paylaşım yaptı. Dizideki Civan karakterine olan hayranlığını gizlemeyen Pekkan, Barış Bektaş'ın oynadığı Civan karakterine dair özel bir de mesaj yolladı.
Ajda Pekkan, sıkı bir Sevdiğim Sensin takipçisi olmasıyla herkesi bir kere daha şaşırtmayı başardı. 80 yaşındaki usta sanatçı, kuliste Barış Baktaş'la keyifli sohbet gerçekleştirdi.
İkili arasında gözden kaçmayan samimiyet sosyal medyada çok konuşulurken, Pekkan'dan Civan için bir de özel mesaj geldi. Sevdiğim Sensin Nilüfer'ine seslenen Pekkan, 'Nilüfer sakın Cihan'ı üzme' diyerek, Sevdiğim Sensin Civan'ına sahip çıktı.
Ajda Pekkan'ın dün akşam verilen konserinde sahne öncesi hazırlığı da objektiflere yansıdı. Saçı, makyajı, tarzı ve enerjisiyle göz dolduran Ajda pekkan, 80 yaşında olmasına rağmen 18'liklere taş çıkartan görsel bir şölen sundu.
Ajda Pekkan'ın sahnesinde bir diğer dikkat çeken detay kardeşi Semiramis Pekkan'dan geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Pekkan, tedavisini tamamlar tamamlamaz, soluğu ablası Ajda Pekkan'ın konserinde aldı.
Tedavi sürecinde kullandığı peruğa da veda eden Semiramis Pekkan, neşeli ve enerjik halleriyle büyük beğeni topladı.