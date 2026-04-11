Editor
 | Canan Okur

Ajda Pekkan'ın Sevdiğim Sensin'de oynayan Barış Bektaş hayranlığı şaşırttı! Süperstar'dan Civan için özel mesaj

Star TV ekranlarında fırtınalar estiren Sevdiğim Sensin, sadece ekran başındakileri değil, Ajda Pekkan'ı da etkisi altına almış durumda. Dizinin sevilen başrol oyuncusu Barış Bektaş, Ajda Pekkan'ın kulisine gidince ikiliden sosyal medyayı hareketlendiren bir paylaşım geldi. Oldukça samimi görünen ikilinin paylaşımı sosyal medyada anında viral oldu. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 16:00

Son zamanlarda reytinglerde gördüğümüz Sevdiğim Sensin dizisinin yakışıklı Civan'ı Barış Baktaş, konserini izlemeye gitti. Baktaş, konser sonrası Süperstar Ajda Pekkan ile bir araya gelen ünlü oyuncu, sosyal medyada yapılan paylaşımla zirveye oturdu. Ajda Pekkan'ın diziyi yakından takip ettiği ortaya çıktı. İkilinin ise yan yana verdiği samimi poz asaetin buluşması olarak yorumlandı. Sevdiğim Sensin dizisinde Civan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Baktaş'ın yaptığı paylaşım ise gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Ajda Pekkan'ın Sevdiğim Sensin'de oynayan Barış Bektaş hayranlığı şaşırttı! Süperstar'dan Civan için özel mesaj

&quot;Sevdiğim Sensin&quot; dizisinin oyuncusu Barış Baktaş'ın Ajda Pekkan konserinde bir araya gelmesi ve Pekkan'ın diziye olan ilgisini göstermesi magazin gündemine oturdu.
Barış Baktaş, Ajda Pekkan'ın konserini izlemeye gitti ve konser sonrası Pekkan ile bir araya geldi.
Ajda Pekkan'ın &quot;Sevdiğim Sensin&quot; dizisini yakından takip ettiği ve dizinin Civan karakterine hayran olduğu ortaya çıktı.
Ajda Pekkan, Barış Baktaş'la çekilen samimi pozunu sosyal medyada paylaştı ve dizinin Nilüfer karakterine seslenerek &quot;Nilüfer sakın Cihan'ı üzme&quot; dedi.
Ajda Pekkan, konserinde sahne öncesi hazırlığı ve enerjisiyle dikkat çekti.
Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan da konser alanındaydı ve tedavi sürecinde kullandığı peruğa veda ettiğini gösterdi.
AJDA PEKKAN'IN SEVDİĞİM SENSİN'DE OYNAYAN BARIŞ BAKTAŞ HAYRANLIĞI ŞAŞIRTTI

Müzik dünyasının tartışmasız tek Süperstar'ı Ajda Pekkan’ın, Star TV’nin dikkat çeken 'in sıkı bir takipçisi çıkması dünyasında adeta bomba etkisi oluşturdu.

Ajda Pekkan'ın Sevdiğim Sensin'de oynayan Barış Bektaş hayranlığı şaşırttı! Süperstar'dan Civan için özel mesaj

Ajda Pekkan, sahne sonrası bir araya geldiği yakışıklı oyuncu Barış Baktaş’la samimi ve eğlenceli bir paylaşım yaptı. Dizideki Civan karakterine olan hayranlığını gizlemeyen Pekkan, Barış Bektaş'ın oynadığı Civan karakterine dair özel bir de mesaj yolladı.

Ajda Pekkan'ın Sevdiğim Sensin'de oynayan Barış Bektaş hayranlığı şaşırttı! Süperstar'dan Civan için özel mesaj

SÜPERSTAR'DAN CİVAN İÇİN ÖZEL MESAJ

Ajda Pekkan, sıkı bir Sevdiğim Sensin takipçisi olmasıyla herkesi bir kere daha şaşırtmayı başardı. 80 yaşındaki usta sanatçı, kuliste Barış Baktaş'la keyifli sohbet gerçekleştirdi.

Ajda Pekkan'ın Sevdiğim Sensin'de oynayan Barış Bektaş hayranlığı şaşırttı! Süperstar'dan Civan için özel mesaj

İkili arasında gözden kaçmayan samimiyet sosyal medyada çok konuşulurken, Pekkan'dan Civan için bir de özel mesaj geldi. Sevdiğim Sensin Nilüfer'ine seslenen Pekkan, 'Nilüfer sakın Cihan'ı üzme' diyerek, Sevdiğim Sensin Civan'ına sahip çıktı.

Ajda Pekkan'ın Sevdiğim Sensin'de oynayan Barış Bektaş hayranlığı şaşırttı! Süperstar'dan Civan için özel mesaj

AJDA PEKKAN SAHNEDE YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ajda Pekkan'ın dün akşam verilen konserinde sahne öncesi hazırlığı da objektiflere yansıdı. Saçı, makyajı, tarzı ve enerjisiyle göz dolduran Ajda pekkan, 80 yaşında olmasına rağmen 18'liklere taş çıkartan görsel bir şölen sundu.

Ajda Pekkan'ın Sevdiğim Sensin'de oynayan Barış Bektaş hayranlığı şaşırttı! Süperstar'dan Civan için özel mesaj

Ajda Pekkan'ın sahnesinde bir diğer dikkat çeken detay kardeşi Semiramis Pekkan'dan geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Pekkan, tedavisini tamamlar tamamlamaz, soluğu ablası Ajda Pekkan'ın konserinde aldı.

Ajda Pekkan'ın Sevdiğim Sensin'de oynayan Barış Bektaş hayranlığı şaşırttı! Süperstar'dan Civan için özel mesaj

Tedavi sürecinde kullandığı peruğa da veda eden Semiramis Pekkan, neşeli ve enerjik halleriyle büyük beğeni topladı.

