Gassal 3. sezonu, 10 Nisan 2026'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ahmet Kural'ın milyonları ekrana kilitleyen dizisi Gassal, 3. sezonda da yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gassal 1. sezonda Şahin Kenderci dizinin müziklerini seslendirirken, 2. sezonda Bayhan, Gassal'da yer almıştı. Gassal 3. sezon için sevilen sanatçı Kubat düşünüldü. Merakla beklenen Gassal 3. sezon çekimlerinden sızan görüntüler ise heyecanı katlamış durumda. Kubat'ın şarkılarıyla eğlenen oyuncular, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Gassal 3. sezon çekiminden dikkat çeken kareler...

HABERİN ÖZETİ Gassal 3. sezon setinden çıkan görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! Kubat detayı gözden kaçmadı Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin merakla beklenen 3. sezonu 10 Nisan 2026'da izleyiciyle buluşacak ve bu sezonda sevilen sanatçı Kubat'ın şarkıları yer alacak. Gassal 3. sezonu 10 Nisan 2026'da yayınlanmaya başlayacak. 1. sezonda Şahin Kenderci, 2. sezonda Bayhan dizinin müziklerini seslendirmişti, 3. sezonda ise Kubat'ın şarkıları kullanılacak. Ahmet Kural (Baki) ve Hande Soral (Nihan) rollerine devam edecek. Öykü Gürman, Emir Benderlioğlu, Timuçin Esen, Buğra Usta, Yasemin Sakallıoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi yeni isimler kadroya dahil oldu. Çekimlerden sızan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GASSAL 3. SEZON SETİNDEN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Ahmet Kural'ın Baki ve Hande Soral'ın Nihan rolünde yer alacağı Gassal 3, nihayet başladı. 10 Nisan Cuma itibarıyla izleyiciyle buluşan Gassal 3. sezon çekimlerinden gelen görüntüler ise herkesi coşturdu.

TRT Tabiiplatformunda yayınlanan Gassal 3. sezon çekiminde Ahmet Kural yerinde duramazken, Kubat'ın seslendirdiği parça, kulakların pasını sildi.

GASSAL 3. SEZONA KUBAT İMZASI

Gassal serisinin 3. sezonunda Ahmet Kural Baki rolünde ve Hande Soral Nihan rolünde izleyiciyle buluşmaya devam ederken, yeni sezonda Gassal müziği Kubat'a emanet olacak.

Gassal 3. sezonda ayrıca yeni katılan oyuncular da oldukça merak ediliyor. Öykü Gürman Güzel rolünde, Emir Benderlioğlu, Timuçin Esen, Buğra Usta Hakan rolünde, Yasemin Sakallıoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer de kadroya katılan diğer güçlü isimler arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYA SETTEN GÖRÜNTÜLERLE ÇALKALANIYOR

Gassal 3. sezondan gelen set görüntüleri sonrası sosyal medyada hareketlendi. Gassal izleyicisi 3. sezona dair dikkat çeken yorumları görüntülerin ardından peş peşe sıraladı. İşte Gassal 3. sezona dair sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı yorumlar...

'Hangi köyde çekiliyor?'

'İlk sezonu çok ses getirdi. Daha doğaldı'

'2.sezon ilk sezonu arattı'

'Şimdiye kadar izlediğim bölümlerden çıkarımım 3.sezon daha berbat olmuş'

'Bi an önce yayınlansın çok iyi dizi'

'Her sezon dizinin şarkılarını bi şarkıcı söylüyor demek ki bu sezon Kubat bu isim'

'Diziye Kubat'ı almakta hiç bir sorun yok ama senaristlerin aklı nerde?'

'İlk sezon harici seyretmedim. Şahin kendircinin o yanık sesiyle dizi çok iyi bir birine karışmıştı. Bunu devam ettirmemeleri büyük hata olmuş'

'Kaç aydır bekliyoruz. Gelsin artık. Dizi çok iyiydi de müzik Şahin Kendirci'den sonra ciddiyetini kaybetti'

'Çok güzeldi ilk iki bölüm bakalım finalde neler olacak?'