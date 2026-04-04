Avatar
Editor
 | Canan Okur

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

Gassal dizisinde oynadığı Nihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Soral, bu rolün kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Nihan rolüne dair dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Soral, 'Başkası oynasa kıskanırdım' dediği Nihan rolü ve Gassal'a dair bakın başka hangi açıklamalarda bulundu.

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!
Ünlü oyuncu , MAG dergisine verdiği özel röportajla gündemde. Kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Hande Soral, oyunculuğu ise kilometre işi olarak tanımladı. İlk olarak Küçük Kadınlar dizisinde Armağan (Armi) rolüyle dikkat çeken Soral, dünden bugüne oyunculuğunu değerlendirdi. Genç yaşta edindiği tecrübenin, bugünün temel taşını oluşturduğunu söyleyen Hande Soral, büyük ses getiren Gassal dizisinde oynadığı Nihan rolüne dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

Ünlü oyuncu Hande Soral, MAG dergisine verdiği röportajda kariyeri ve rol aldığı projeler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Hande Soral, oyunculuğu 'kilometre işi' olarak tanımlıyor ve genç yaşta edindiği tecrübenin bugününün temel taşı olduğunu belirtiyor.
Başarılı oyuncu, özellikle Gassal dizisindeki Nihan rolünün kendisi için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, 'Nihan rolünü başkası oynasa kıskanırdım' diyor.
Nihan rolüne hazırlanırken hem mesleki gözlem yaptığını hem de uygulamalar gerçekleştirdiğini, kendi sahneleri öncesi yoğun bir şekilde pratik yaptığını itiraf ediyor.
Küçük Kadınlar dizisindeki Armi karakterinin bugünkü başarısında etkili olduğunu dile getiriyor.
Kariyerinde kendine verdiği tavsiyeyi, 'Yolun uzun, daha çok çalış. Öğren ve çevreni iyi gözlemle' felsefesiyle ilerlediğini paylaşıyor.
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Ümit Kahraman rolünün izleyiciyi ters köşe ettiğini ve memnun olduğunu belirtiyor.
HANDE SORAL'DAN GASSAL DİZİSİNDEKİ NİHAN ROLÜ İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Güzel oyuncu Hande Soral, Küçük Kadınlar dizisinde oynadığı Armi rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Şimdilerde adını Gassal ile duyuran Soral, Nihan karakterine yönelik samimi itiraflarda bulundu.

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

Nihan rolünün kendisi için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Soral; 'Nihan rolünü başkası oynasa kıskanırdım' diyerek, role hazırlanırken hem mesleki gözlem hem de uygulamalar yaptığını dile getirdi.

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

Bununla beraber ünlü oyuncu Hande Soral, Nihan rolünü oynarken, sadece senaryoya bağlı kalmadığını ve karakteri tam anlamıyla anlayabilmek adına bazı gözlemler de yaptığını söyledi. Ayrıca Soral, kendi sahneleri öncesi yoğun bir şekilde pratik yaptığını da itiraf etti.

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

'YOLUN UZUN DAHA ÇOK ÇALIŞ'

Başarılı oyuncu Hande Soral, özellikle Küçük Kadınlar dizisinde rol aldığı Armi karakterinin, bugünkü başarısında oldukça etkili olduğunu dile getirdi.

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

Oyunculuğu zamanla gelişen bir süreç olarak değerlendiren ünlü isim, geçmişten bugüne kendine verdiği tavsiyeyi de içtenlikle paylaştı. Soral; 'Yolun uzun, daha çok çalış. Öğren ve çevreni iyi gözlemle' felsefesiyle kariyerinde ilerlediğini belirtti.

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

Ayrıca Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynadığı Ümit Kahraman rolünün de izleyiciyi ters köşe ettiğini ve izleyicide derin bir iz bıraktığını söyleyen Soral, bu durumdan oldukça memnun olduğunu söyledi.

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

HANDE SORAL HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞTIR?

Güzel oyuncu Hande Soral, 22 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur.

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

Hande Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral ve Bedirhan Soral adında ikiz kardeşleri bulunuyor. Hande Soral 2017 yılında yine ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlenmiş ve 2022 yılında Ali adında oğlu olmuştur. İşte Hande Soral'ın rol aldığı başlıca diziler...

Hande Soral'dan Gassal dizisindeki Nihan rolü için dikkat çeken açıklama!

Dizi Adı

Karakter Adı
Küçük KadınlarArmi (Armağan) Gezici
Ateş KuşlarıMercan Ateş
Bir Zamanlar ÇukurovaÜmit Kahraman
Diriliş Ertuğrulİlbilge Hatun
İsimsizlerHandan
Yılanların ÖcüFatma
ÇalıkuşuAzelya
Evlerden BiriNursen
Alev AlevÜmran
Gassal (Dijital)2. Sezon karakteri
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
