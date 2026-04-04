Kızılcık Şerbeti Hülya Avşar’ın dizisiyle dalga geçti! Final yapan Aynı Yağmur Altında dizisine fena gönderme

Show TV ekranlarının sevilen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde geçtiğimiz haftalarda final yapan Aynı Yağmur Altında dizisine fena gönderme yapıldı. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölümünde Hülya Avşar’ın dizisiyle adeta dalga geçildi. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinde final yapan Aynı Yağmur Altında dizisi tiye alındı. Ekran macerası çok uzun sürmeyen Aynı Yağmur Altında dizisi, yayınlandığı süre zarfında izleyicilerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Hikayesi Kızılcık Şerbeti dizisine benzetilen iddialı proje, bazı sahneleriyle sosyal medyaya damga vurmuştu. Kızılcık Şerbeti dizisinin 131. bölümünde erken final yapan Aynı Yağmur Altında projesine gönderme yapıldı. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan gönderme izleyicilerin gözünden kaçmadı. İşte Kızılcık Şerbeti dizisinde Aynı Yağmur Altında projesine yapılan fena gönderme…

Cuma akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Hülya Avşar’ın başrolünde yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisiyle dalga geçildi. 4. sezonunda da izleyiciden tam not almayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle erken final yapan Aynı Yağmur Altında dizisini fena tiye aldı.

Show TV ekranlarının sevilen projeleri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde yayınlanan bir sahne sosyal medyada gündem oldu. ATV ekranlarının yeni sezon dizileri arasında bulunan ve erken final kararı alan Aynı Yağmur Altında dizisi, yayınlandığı süre zarfında izleyiciden büyük tepkiler almıştı. Dizi, özellikle domuz eti sahnesiyle kısa sürede eleştirilerin hedefine oturmuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisinin geçtiğimiz akşam yayınlanan 131. bölümünde ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Aynı Yağmur Altında dizisinin tepki çeken sahnesine gönderme yapıldı. Hülya Avşar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinde yemek daveti sahnesi kısa sürede tepkilerin odağına oturmuştu. Senaryosu tamamen değişen dizi, düşük reytingler nedeniyle erken final kararı almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkan Aynı Yağmur Altında dizisine, Kızılcık Şerbeti dizisinden fena bir gönderme geldi. Kızılcık Şerbeti’nin son yayınlanan yeni bölümünde eleştirilerin hedefi olan sahneye gönderme yapıldı.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde domuz eti ikram edilmesi olayı tiye alınarak, 'Bu topraklarda inançlı ya da inançsız hiç kimse evinde domuz eti pişirip ikram etmez' replikleri kullanıldı.

Aynı Yağmur Altında dizisinde izleyicilerin büyük tepkisine neden olan o sahne Kızılcık Şerbeti dizisinde resmen tiye alındı. Sosyal medyada kısa sürede gündeme bomba gibi oturan Kızılcık Şerbeti dizisi seyirciden tam puan aldı.