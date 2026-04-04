Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında reyting rekortmeni olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti’nin 132. bölüm fragmanına Nilay’ın başına gelen gerçeklerin gün yüzüne çıkması damga vurdu. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin son bölümünde neler olduğu da merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti 132. bölüm fragmanı nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? İşte Kızılcık Şerbeti dizisi 132. bölüm fragmanına dair bilinmeyenler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti 132. bölüm fragmanı yayınlandı! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 132. bölüm fragmanı yayınlandı ve Nilay'ın başına gelenlerin gün yüzüne çıkması dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti'nin 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman, Nilay'ın başına gelen gerçeklerin ortaya çıkmasına odaklanıyor. Kıvılcım'ın “Ben Nilay’ı alıp buradan götürüyorum” sözleri fragmanın öne çıkan sahnelerinden biri oldu. 132. bölüm fragmanı Show TV resmi sitesinde ve Kızılcık Şerbeti YouTube resmi sayfasında izlenebilir. Dizinin 131. bölümünde Nilay zor bir dönemden geçti, Kıvılcım kızını evine getirdi, Emir annesinin yanına gitti ve iflas ettiğini anlattı.

KIZILCIK ŞERBETİ 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

132. bölüm fragmanı Show TV resmi sitesinde ve Kızılcık Şerbeti YouTube resmi sayfasında yayınlandı.

Son bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 132. bölümü de büyük bir merakla beklenmeye başladı. Fenomen dizinin 132. bölüm fragmanına ise Nilay’ın başına gelen gerçeklerin gün yüzüne çıkması damga vurdu. Kıvılcım’ın “Ben Nilay’ı alıp buradan götürüyorum” sözleri ise 132. bölüm fragmanının en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu. Dizinin sıkı takipçileri ise yeni bölüm için şimdiden sabırsızlanmaya başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 131. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti dizisi 131. bölümünde; Nilay hayatının en zor dönemindedir, çok çaresiz ne yapacağını bilmez durumdadır. Nursema ve Asil’in konuşmalarını duyan İlhami ne olduğunu tam anlamasa da rahatsız olmuştur, Nursema’nın işten ayrılması konusunda tavrı nettir. Kıvılcım ise kızını alıp kendi evine getirmiştir.

Çimen çok üzgündür. Emir ise mecburen annesinin yanına Abdullah eve gider. Tüm gerçekleri, iflas ettiğini anlatır. Karısını yanına alma çabası ise sonuçsuz kalır. Abidin’in evlendiği İlknur, daha ilk günden evdekilere huzursuz etmeye başlar. Asude ve Ulvi yeni bir buluşma ayarlayıp pikniğe giderler. Ancak burada da sınıf farkı engeline takılırlar. Nilay’ın, Yağız’ın sıkıştırmaları sonucunda mecbur kalıp aileye evleneceğini söylediği akşam Ünallar, çok daha büyük bir sürprizle karşılaşır.