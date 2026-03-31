Bursa Bülbülü, KIsmet, Kefaret, Baba ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda rol alan Özge Özacar, İngiltere'de dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson ile buluştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ile Robert Pattinson buluştu Bursa Bülbülü, Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol alan Özge Özacar, İngiltere'de dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson ile buluştu. Özge Özacar, Londra'da Hyde Park'a uğradı. Özacar, sosyal medya hesabından Robert Pattinson ile buluştuğu anları paylaştı. Robert Pattinson, 13 Mayıs 1986 doğumlu İngiliz bir aktördür. Robert Pattinson'ın tanınma sebepleri arasında büyük bütçeli ve bağımsız filmlerdeki çok yönlü rolleri yer almaktadır. Robert Pattinson, Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde Cedric Diggory'yi ve Alacakaranlık Efsanesi film serisinde Edward Cullen'ı canlandırmıştır. Özge Özacar, 22 Nisan 1995 doğumludur ve ilk olarak 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde rol almıştır.

ÖZGE ÖZACAR İLE ROBERT PATTINSON BULUŞTU

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Özge Özacar, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Şehrin Kraliyet Parkları'ndan biri olan Hyde Park'a uğrayan oyuncu, keyifli bir gün geçirdi.

Özacar, Londra'da Twilight ve Batman gibi yapımların başrol oyuncusu Robert Pattinson ile buluştu. Özacar, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

ROBERT PATTINSON KAÇ YAŞINDA?

13 Mayıs 1986 doğumlu Robert Pattinson ngiliz aktör. Hem büyük bütçeli hem de bağımsız filmlerde çok yönlü rolleriyle tanınan Pattinson, dünyanın en çok para kazanan oyuncuları arasında yer alıyor. , Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005) adlı fantastik filmde Cedric Diggory'yi oynayarak sinema kariyerine başladı. Dünya çapında 3,3 milyar doların üzerinde hasılat yapan Alacakaranlık Efsanesi film serisinde (2008–2012) Edward Cullen'ı oynamasıyla uluslararası alanda tanındı.

Doğum Tarihi Ad Soyad Uyruk Meslek Tanınma Sebepleri İlk Rol Önemli Rol 13 Mayıs 1986 Robert Pattinson İngiliz Aktör Büyük bütçeli ve bağımsız filmlerdeki çok yönlü rolleri, dünyanın en çok para kazanan oyuncuları arasında yer alması Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005) - Cedric Diggory Alacakaranlık Efsanesi film serisi (2008–2012) - Edward Cullen

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

22 Nisan 1995 doğumlu Özge Özacar, ilk olarak 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde rol aldı. Özacar daha sonra; Lise Devriyesi, Sevgili Geçmiş, Baba ve Kısmet gibi yapımlarda rol aldı.