İş insanı Burak Özberk'in eşinin kendisini Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin'le aldattığını öne sürmesinin ardından ilk açıklama ünlü isimden geldi. Caner Erdeniz iddiaları yalanlarken, eşi Müge Boz'dan da destek geldi.

HABERİN ÖZETİ Müge Boz, eşi Caner Erdeniz hakkında çıkan 'aldatma' iddialara ateş püskürdü İş insanı Burak Özberk'in eşinin kendisini Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin ile aldattığı iddialarına Müge Boz ve Caner Erdeniz'den yalanlama geldi. İş insanı Burak Özberk, eşinin kendisini Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin ile aldattığını iddia ederek boşanma davası açtı. İddiaya göre, Burak Özberk'in eşinin günlüğünde bu isimlerle ihanetini yazdığı öne sürüldü. Caner Erdeniz iddiaları reddetti ve hukuki süreç başlattığını duyurdu. Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'e destek çıkarak, ailelerine iftira atıldığını belirtti ve hukuki süreç nedeniyle kelimelerini dikkatle seçtiğini ifade etti.

MÜGE BOZ'DAN EŞİ CANER ERDENİZ'E DESTEK

Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'in yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Bugün böyle bir habere uyandık maalesef. Hukuki süreç başlatıldığı için kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Bizim sevgi ve saygı ile kurduğumuz ve büyüttüğümüz ailemize, kimse sırf kendi çıkarı için iftira atamaz" dedi.

2019 yılında oyuncu Müge Boz ile evlenen Caner Erdeniz adının yasak aşk iddialarıyla anılmasının ardından yaptığı açıklama; "Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı (yalan) şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Söz konusu haberde adı geçen kişi, tanıdığım eski bir arkadaşım olur. Baştan sona bilgimiz dahilinde ilerleyen ve yalnızca ilgili tarafları ilgilendiren bir hukuki sürecin, sadece ve sadece üçüncü kişilere “haber değeri” kazandırmak amacıyla adımın karıştırılarak sunulması oldukça rahatsız edicidir. Bu süreçle herhangi bir ilgim veya dahlim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyici niteliktedir. Kişisel hayatımın ve itibarımın asılsız kurgulara konu edilmesini kabul etmiyorum. Bu doğrultuda, ilgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağımı ve gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi.

14 YILLIK EVLİLİĞİ GÜNLÜK BİTİRDİ

Özberk'in 18 Mart'ta bulup okuduğu günlükte eşinin kendisini bazı isimlerle aldattığını yazdığı öne sürüldü. İddiaya göre, Burçak Özberk, günlüğüne eşini oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin'le aldattığını, iki basketbolcuyla da ayrı ayrı ilişki yaşadığını, Erdeniz ve Şirin ile duygusal ve fiziksel yakınlaşmalar yaşadığını yazdı.

Dilekçede, bu notların ardından büyük bir yıkım yaşadığını ifade eden Burak Özberk, aldatıldığını öğrendiğini belirterek boşanma davası açtı. Özberk dava dilekçesinde özetle şu iddialara yer verdi: "Aşık olduğum, yıllardır maddi ve manevi olarak her çabayı gösterip hayatımın merkezi haline getirdiğim eşimin ihanetini öğrendim. Günlükleri okuduğumda hayatım geri dönülmez bir şekilde sarsılmıştır. Günlükte görüldüğü üzere yıllardır sadakatsiz bir hayat süren eşim beni, giderlerini benim ödediğim tatillerde ve evde aldattığını, zina yaptığını açıkça ifade etmiştir. Eşim beni sponsor olarak kullanmıştır.