Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer tatilde yediklerini paylaştı

Sevgilisi Dilara Alemdar ile tatile çıkan komedyen Ata Demirer, tatilde beslenmesine nasıl dikkat ettiğini paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 15:46

Eyvah Eyvah, Bursa Bülbülü, hedefim Sensin ve Berlin Kaplanı gibi filmlerin senaristliğini üstlenen , son aylarda verdiği kilolarla dikkat çekti. 30 kilo veren Ata Demirer, tatildeki yeme düzenini paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Senaristliğini Ata Demirer'in üstlendiği filmlerin yanı sıra, son aylarda verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, tatildeki beslenme düzenini paylaştı.
Ata Demirer, yaklaşık 30 kilo verdiğini belirtti.
Ünlü isim, kilo kaybının cerrahi müdahale olmadan gerçekleştiğini vurguladı.
Ata Demirer, tatildeki beslenme düzenini paylaştı ve “İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz.” dedi.
Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 doğumludur.
Konservatuvar öğrenciliği sırasında İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti.
Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu ve komediye olan tutkusunu keşfederek konservatuvarı yarıda bıraktı.
ATA DEMİRER TATİLDEKİ BESLENME RUTİNİNİ PAYLAŞTI

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, beslenmesini gösterdi ve “Bak; bin, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000... 4 kere 7.. 20.. Çok kalori bunları yemiyoruz. Bunları yiyoruz, bunları yemiyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz.” dedi.

ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ

Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri ise Ata Demirer’in dikkat çekici süreci oldu. Ünlü isim, kendisi hakkında ortaya atılan “mide ameliyatı” ve “bağırsak temizliği” iddialarını kesin bir dille reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahale olmadan gerçekleştiğini vurguladı.

Demirer açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz.” Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, gün geçtikçe zayıflayarak takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

ATA DEMİRER KAÇ YAŞINDA?

6 Temmuz 1972 doğumlu Ata Demirer, Konservatuvarda öğrenciliği sırasında İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. Bu oyunu 1000'in üzerinde sahnede kapalı gişe oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı.

BilgiDetay
Doğum Tarihi6 Temmuz 1972
İlk Kariyer AdımlarıKonservatuvar öğrenciliği sırasında İstanbul'da müzisyenlik yaptı.
Dönüm NoktasıUğur Yücel ile tanışması
YönelimKomediye olan tutkusunu keşfetti.
Eğitim DurumuKonservatuvarı yarıda bıraktı.
Ana Çalışma AlanıStand up gösterilerine ağırlık verdi.
Başarıları1000'in üzerinde sahnede kapalı gişe gösteri yaptı.
Diğer ProjelerGösterilerindeki karakterlerin benzerleriyle bir televizyon şovu hazırladı.
ETİKETLER
#Sağlık
#tatil
#beslenme
#kilo verme
#Ata Demirer
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.