6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer tatilde yediklerini paylaştı

Eyvah Eyvah, Bursa Bülbülü, hedefim Sensin ve Berlin Kaplanı gibi filmlerin senaristliğini üstlenen Ata Demirer, son aylarda verdiği kilolarla dikkat çekti. 30 kilo veren Ata Demirer, tatildeki yeme düzenini paylaştı.
Verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, beslenmesini gösterdi ve “Bak; bin, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000... 4 kere 7.. 20.. Çok kalori bunları yemiyoruz. Bunları yiyoruz, bunları yemiyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz.” dedi.
Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri ise Ata Demirer’in dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü isim, kendisi hakkında ortaya atılan “mide ameliyatı” ve “bağırsak temizliği” iddialarını kesin bir dille reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahale olmadan gerçekleştiğini vurguladı.
Demirer açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz.” Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, gün geçtikçe zayıflayarak takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.
6 Temmuz 1972 doğumlu Ata Demirer, Konservatuvarda öğrenciliği sırasında İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. Bu oyunu 1000'in üzerinde sahnede kapalı gişe oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı.
