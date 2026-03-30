İlayda Alişan'dan Seda Sayan taklidi!

Ateş Kuşları, Çukur, Masumiyet, ve Bir Çocuk Sevdim gibi dizilerde rol alan İlayda Alişan, bir süredir Seda Sayan'ın Oğulcan Engin ile beraber. İlayda Alişan, sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın sesiyle esprili bir video paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın sesiyle esprili bir video paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin ve İlayda Alişan hakkında düşüncelerini açıklayan Seda Sayan ‘Ben kız tarafıyım’ diyerek tarafını da belli etmişti. ‘Bu yaz düğün görür müyüz?’ sorusuna ise “Ben İlayda’nın yerinde olsam hemen evlenirim. Ne gezip duruyorsun elalemin adamıyla” yanıtını vererek oğlunun mürvetini görmek istediği ifade etmişti.

Şimdilerde gelini İlayda Alişan ile ilk kez kendi adını taşıdığı programda yan yana gelecek olan Seda Sayan’dan kötü kayınvalide çıkışı magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan’ın “Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun.” Açıklamasının ardından İlayda Alişan’ın “Hiç öyle değilsiniz bence” diyerek Seda Sayan’a destek olması dikkatlerden kaçmadı.

26 Şubat 1996 doğumlu İlayda Alişan, Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır. İlk olarak 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisiyle oyunculuğa başladı.