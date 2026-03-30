Bircan Bali sunduğu programda Zuhal Topal'ın kıyafetini eleştirerek "İrisin ve her şeyi giymemelisin" dedi. Bircan Bali'nin sözleri Zuhal Topal ise "Tanımıyorum kendisini "dedi. Bircan Bali ise yaptığı yorumda Zuhal Topal'a ateş püskürdü.

HABERİN ÖZETİ Zuhal Topal ile Bircan Bali kavgası büyüyor: Ülke yanarken siz tatildeydiniz Bircan Bali'nin sunduğu programda Zuhal Topal'ın kıyafetini eleştirmesiyle başlayan tartışma büyüdü. Bircan Bali, Zuhal Topal'ın kıyafetini eleştirerek 'İrisin ve her şeyi giymemelisin' dedi. Zuhal Topal, Bircan Bali'yi tanımadığını söyledi. Bircan Bali, Zuhal Topal'ın izdivaç programlarındaki dönemi ve ülkedeki olaylara duyarsızlığını eleştirdi. Zuhal Topal ise Bircan Bali'nin yorum yapması için modacı, eğitimli veya kültürlü olması gerektiğini belirterek yanıt verdi.

ZUHAL TOPAL İLE BİRCAN BALİ KAVGASI DUR DURAK BİLMİYOR

Zuhal Topal'ın açıklamaları sonrası konuşan Bircan Bali, "Sevgili zuhal topal sanırım zamanında Ahlak erozyonu olarak gördüğüm izdivaç programlarının kurgulu senaryolarından kafanı kaldıramadığın o dönemler ben 13 yıl boyunca canlı yayında sizin yaptığınız programlara işim gereği maruz bırakıldım ve çok şükür ki o yayınlar devlet tarafından kaldırıldı.. beni tamımaman hiç tv izlemediğini gösterir ya da herhangi bir haber kanalı.. bak buna inandım işte.. Zira ülkem de yangınlar varken siz bihaberdiniz tatilinizi ve paylaşımlarınızı kesmemiştiniz.. şuan benden bihaber olduğunuz gibi..." dedi.

'İRİSİN' TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Bircan Bali sunuculuğunu üstlendiği programda Zuhal Topal'ı eleştirdi ve "İrisin ve bu iriliğinin farkına varmalısın. İrisin ve bazı kıyafetleri giymemelisin" demişti.

ZUHAL TOPAL, "BİRCAN BALİ'Yİ TANIMIYORUM" DEDİ

Zuhal Topal, Bircan Bali'nin açıklamalarının ardından "Ben yurt dışındaydım eşim dedi böyle böyle bir şey var. Allah Allah dedim sonra gösterdi bana birkaç bir şey. Sağ olsun sevenler, takip edenler, yıllardır beni evlerinden biri gibi görenler o kadar güzel cevaplar ve yorumlar yazmışlar ki. Benim bir şey dememe gerek yok ben zaten çok muhatap alamam o tip insanları biliyorsunuz. Öyle yorumlar yapmak için ya modacı olmanız lazım, eğitiminizin olması lazım, bir bilgi ya da alt yapı olması lazım, bir kültür. Benimde aile terbiyem buna müsaade etmez. Zaten bana gerek yok insanlar çok güzel cevabını vermiş. Yani onlara yazılan yorumlar bana yazılsaydı ben sokağa çıkamazdım herhalde. Geçmiş olsun hepsine." sözleriyle cevap vermişti.