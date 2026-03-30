SON DAKİKA!
Editor
 | Dilek Ulusan

Güzide Duran ile Adnan Aksoy resmi olarak boşandı

Eski manken Güzide Duran ile Adnan Aksoy2un boşanma davaları bugün görüldü. Çekişmeli boşanma süreci geçiren Adnan Aksoy ile Güzide Duran2ın 18 yıllık evlilikleri resmi olarak bitti.

Eski manken Güzide Duran, 18 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy'dan bugün boşandı. Birbirleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan çiftin 18 yıllık evlilikleri bugün resmi olarak bitti.

Eski manken Güzide Duran, 18 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy'dan bugün boşandı ve lehine tazminat hükmedildi.
Güzide Duran'ın boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirdiği açıklandı.
Çiftin iki çocuğu bulunuyor.
Boşanma davasında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman tanık olarak dinlendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanık olarak dinlenmesine hükmedildi ve duruşma ertelendi.
GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY BOŞANDI

Altun, "Müvekkilim Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından daha önce de söylediği gibi vazgeçmiş değildir. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır" dedi.

FİKRET ORMAN TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ

İki çocukları bulunan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında Beşiktaş Eski Başkanı ‘tanık' sıfatıyla ifade vermişti

Duruşmada Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Adnan Aksoy'un tanığı olarak dinlendi. Yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü 'un bir sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

GÜZİDE DURAN BOŞANMA SÜRECİYLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Daha önce süreçle ilgili hukuki detaylara girmeden çocuklarıyla olan durumuna değinen Güzide Duran, "Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonucunda güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

