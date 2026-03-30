Güzide Duran ile Adnan Aksoy resmi olarak boşandı

Eski manken Güzide Duran, 18 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy'dan bugün boşandı. Birbirleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan çiftin 18 yıllık evlilikleri bugün resmi olarak bitti.
Altun, "Müvekkilim Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından daha önce de söylediği gibi vazgeçmiş değildir. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır" dedi.
İki çocukları bulunan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ‘tanık' sıfatıyla ifade vermişti
Duruşmada Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Adnan Aksoy'un tanığı olarak dinlendi. Yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Daha önce süreçle ilgili hukuki detaylara girmeden çocuklarıyla olan durumuna değinen Güzide Duran, "Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonucunda güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.