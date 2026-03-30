Pınar Saka'nın Aleyna Kalaycıoğlu hakkında söylediği yeni sözler ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu ile Pınar Saka 2024 yılında Survivor All Star yarışmasında birlikte yarışmış ve kavgalarıyla gündem olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasının ardından Pınar Saka'nın yarışma boyunca Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu.
Survivor yarışmasında yarışan Pınar Saka'nın yeni bir konuşması ortaya çıktı. Saka "Kardeniz'in çok güzel sesi var. Bu müzik dünyasında ya o ona yardım edecek. Ya sesin zaten onunkinden güzel, hiç sana yardım eder mi bu egoist kız. Etmez" dedi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözaltı işlemleri sonrası Pınar Saka’nın Survivor’da Kalaycıoğlu’nu hedef alarak kullandığı sert sözler gündemin ilk sırasına yerleşti. Pınar Saka, Aleyna Kalaycıoğlu için; ‘Sen büyüyünce şarkıcı mı olacaksın’ dedim evet. Çünkü bunu yapmak için her yol mübah gibi davranan bir insan. Kendi kanatlarıyla uçmak yerine, bindiği dallara güvenen ve asla bir dalı tutmadan diğerini bırakmayan bir kişi benim için başarısız bir insandır’ sözlerini sarf etti.
Kars 36S Spor'da forma giyen 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili İzzet Yıldızhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı. Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayın yaşandığı yerin konumunu, cinayette silahı kullandığı tespit edilen yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna attığı belirlendi.
Olaya ilişkin saldırı görüntüleri ortaya çıkarken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Gidesim Var' şarkısı telif hakkı gerekçesiyle YouTube'da erişime engellendi.