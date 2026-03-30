Aleyna Kalaycıoğlu ile Pınar Saka 2024 yılında Survivor All Star yarışmasında birlikte yarışmış ve kavgalarıyla gündem olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasının ardından Pınar Saka'nın yarışma boyunca Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ Pınar Saka'nın Aleyna Kalaycıoğlu hakkında söylediği yeni sözler ortaya çıktı Aleyna Kalaycıoğlu'nun cinayet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Pınar Saka'nın Survivor'daki Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki geçmişte söylediği sert sözler yeniden gündeme geldi. Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, cinayette silahı kullandığı tespit edilen sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna olayın yaşandığı yerin konumunu attığı belirlendiği için tutuklandı. Pınar Saka daha önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'egoist' ve 'kendi kanatlarıyla uçmak yerine bindiği dallara güvenen' biri olduğunu söylemişti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' adlı şarkısına, telif hakkı gerekçesiyle YouTube'da erişim engeli getirildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasının ardından Pınar Saka'nın yarışma boyunca Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu.

PINAR SAKA'NIN ALEYNA KALAYCIOĞLU HAKKINDAKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Survivor yarışmasında yarışan Pınar Saka'nın yeni bir konuşması ortaya çıktı. Saka "Kardeniz'in çok güzel sesi var. Bu müzik dünyasında ya o ona yardım edecek. Ya sesin zaten onunkinden güzel, hiç sana yardım eder mi bu egoist kız. Etmez" dedi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözaltı işlemleri sonrası Pınar Saka’nın Survivor’da Kalaycıoğlu’nu hedef alarak kullandığı sert sözler gündemin ilk sırasına yerleşti. Pınar Saka, Aleyna Kalaycıoğlu için; ‘Sen büyüyünce şarkıcı mı olacaksın’ dedim evet. Çünkü bunu yapmak için her yol mübah gibi davranan bir insan. Kendi kanatlarıyla uçmak yerine, bindiği dallara güvenen ve asla bir dalı tutmadan diğerini bırakmayan bir kişi benim için başarısız bir insandır’ sözlerini sarf etti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU: ALAATTİN İSTEDİ BEN DE ATTIM

Kars 36S Spor'da forma giyen 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili İzzet Yıldızhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı. Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayın yaşandığı yerin konumunu, cinayette silahı kullandığı tespit edilen yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna attığı belirlendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Olaya ilişkin saldırı görüntüleri ortaya çıkarken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Gidesim Var' şarkısı telif hakkı gerekçesiyle YouTube'da erişime engellendi.