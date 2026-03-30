Sakla Beni, Üç Kuruş, Sefirin Kızı ve Pis Yedili gibi dizilerde rol alan 38 yaşındaki Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde Yeraltı dizisinde kendisini izleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesini yaptığını açıklamıştı. Kaygılaroğlu son olarak ise Bahçeli'nin kendisine hediye ettiği bozkurt tablosuyla yan yana poz verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli'nin hediyesi Uraz Kaygılaroğlu'na ulaştı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, rol aldığı 'Yeraltı' dizisi nedeniyle oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı ve Kaygılaroğlu'na bozkurt tablosu hediye ettiği açıklandı. Devlet Bahçeli, Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla arayarak 'Yeraltı' dizisindeki yayıncılık ve senaryo başarısı nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Bahçeli, Kaygılaroğlu'na bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirtti. Uraz Kaygılaroğlu, hediye edilen bozkurt tablosuyla poz verdi.

DEVLET BAHÇELİ İLE URAZ KAYGILAROĞLU'NUN TELEFON GÖRÜŞMESİ ÇOK KONUŞULDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını belirtmişti. Bahçeli paylaşımında, “Yeraltı” dizisinde Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık nedeniyle duyduğu memnuniyeti ilettiğini söylemişti.

Bahçeli ayrıca Kaygılaroğlu'na bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirtmişti. Hediyesini, alan Uraz Kaygılaroğlu bozkurt tablosuyla poz verdi.

MHP Lideri, paylaşımında “Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim.” demişti.

URAZ KAYGILAROĞLU KAÇ YAŞINDA?

30 Haziran 1987 doğumlu Uraz Kaygılaroğlu, lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa, 2008 yılında ekrana gelen ve 8 bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü oynayarak başladı. Kaygılaroğlu asıl çıkışını ise Pis Yedili dizisiyle yaptı.