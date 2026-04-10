Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve Nejat İşler'in başrolde bulunduğu İstanbul Hatırası Netflix ekranlarında olmak için gün sayıyor. ANS ve Evrensel Film ortaklığıyla 8 bölümden oluşacak dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle şimdiden konuşulmaya başlandı bile. Son olarak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre ise İstanbul Hatırası dizisi kadrosuna iki bomba transfer daha yapıldı. Serkan Keskin ve Tansu Biçer, hikayede kilit bir rol üstlenerek, İstanbul Hatırası ekibine dahil oldu. İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nejat İşler'in yeni dizisi İstanbul Hatırası'na bomba iki transfer! Hikayenin kilit isimleri olacak Abdullah Oğuz'un yönettiği ve Nejat İşler'in başrolde yer aldığı 'İstanbul Hatırası' dizisine Serkan Keskin ve Tansu Biçer'in katılmasıyla kadro güçlendi. Dizi, ANS ve Evrensel Film ortaklığıyla 8 bölümden oluşacak ve Netflix ekranlarında yayınlanacak. Serkan Keskin ve Tansu Biçer, hikayede çocukluk arkadaşı olan Yekta ve Demir karakterlerini canlandıracak. Nejat İşler, Nevzat Başkomiser rolünü üstlenecek. Dizinin polisiye türünde olacağı ve İstanbul'daki cinayetleri konu alacağı belirtiliyor.

Nejat İşler'in ses getiren yeni dizisi İstanbul Hatırası kadrosuna güçlü isimler katmaya devam ediyor. Salı günü başlayacak olan çekimlerden önce, Pazartesi günü yapılacak olan okuma provasıyla tüm ekip yan yana olacak.

Dizinin kadrosuna kattığı Serkan Keskin ve Tansu Biçer gibi iki güçlü isim ise, İstanbul Hatırası'nın dört gözle bekleyenler arasında heyecanı iki katına çıkardı. Polisiye türünde ekranlara gelecek olan İstanbul Hatırası, İstanbul şehrinin cinayetlerini ekranlara taşıyacak.

SERKAN KESKİN VE TANSU BİÇER HİKAYEDE KİLİT ROL ÜSTLENİYOR

İstanbul Hatırası kadrosuna katılan Serkan Keskin ve Tansu Biçer, hikayede çocukluk arkadaşı olan Yekta ve Demir karakterlerini oynayacak. Tansu Biçer Yekta rolündeki performansıyla merak konusu olurken, Serkan Keskin ise Demir rolüyle hayranları karşısına çıkacak.

İSTANBUL HATIRASI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Netflix ekranları için pimi çekilen İstanbul Hatırası dizisi oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi. Dizinin efsane karakteri Nevzat Başkomiser'i oynayan sevilen isim Nejat İşler. Hikayede Bilal Yiğit Koçak Ali rolünde olacak.

Simay Barlas Zeynep, Özge Borak Evgenia, Cem Davran Adem, Tülin Özen Leyla, Deniz Cellioğlu da Namık rolünde kadroda bulunuyor. Şerif Erol Tarikat Şeyhi rolünde izleyici karşısına çıkacakken, Harel Sürel de Güzide rolünü üstleniyor.

Netflix farkıyla izleyici ile buluşacak olan İstanbul Hatırası, 8 bölümden oluşacak. İstanbul Hatırası hikayesi Ahmet Ümit okurlarını ve kaliteli polisiye tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

TANSU BİÇER HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

İstanbu Hatırası dizisine Yekta rolüyle dahil olan Tansu Biçer, ekranlarda birçok yapımda adından söz ettirmiştir. İşte başarılı oyuncu Tansu Biçer'in rol aldığı dikkat çeken diziler...

Dizi Adı Karakter Platform Pera Palas'ta Gece Yarısı Ahmet Netflix Çukur Yücel Rise of Empires: Ottoman Notaras Netflix Ufak Tefek Cinayetler Kemal Ölene Kadar Yılmaz Saner Leyla ile Mecnun Konuk Oyuncu Muhteşem Yüzyıl İbrahim Paşa'nın adamı Şubat Saltuk Hırsız Polis Koray Canım Ailem Selim

SERKAN KESKİN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

İstanbul Hatırası dizisine Demir rolüyla katışan Serkan Keskin'in rol aldığı başlıca diziler...