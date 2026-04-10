Nejat İşler'in yeni dizisi İstanbul Hatırası'na bomba iki transfer! Hikayenin kilit isimleri olacak

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve Nejat İşler'in başrolde bulunduğu İstanbul Hatırası Netflix ekranlarında olmak için gün sayıyor. ANS ve Evrensel Film ortaklığıyla 8 bölümden oluşacak dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle şimdiden konuşulmaya başlandı bile. Son olarak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre ise İstanbul Hatırası dizisi kadrosuna iki bomba transfer daha yapıldı. Serkan Keskin ve Tansu Biçer, hikayede kilit bir rol üstlenerek, İstanbul Hatırası ekibine dahil oldu. İşte detaylar...
Nejat İşler'in ses getiren yeni dizisi İstanbul Hatırası kadrosuna güçlü isimler katmaya devam ediyor. Salı günü başlayacak olan çekimlerden önce, Pazartesi günü yapılacak olan okuma provasıyla tüm ekip yan yana olacak.
Dizinin kadrosuna kattığı Serkan Keskin ve Tansu Biçer gibi iki güçlü isim ise, İstanbul Hatırası'nın dört gözle bekleyenler arasında heyecanı iki katına çıkardı. Polisiye türünde ekranlara gelecek olan İstanbul Hatırası, İstanbul şehrinin cinayetlerini ekranlara taşıyacak.
İstanbul Hatırası kadrosuna katılan Serkan Keskin ve Tansu Biçer, hikayede çocukluk arkadaşı olan Yekta ve Demir karakterlerini oynayacak. Tansu Biçer Yekta rolündeki performansıyla merak konusu olurken, Serkan Keskin ise Demir rolüyle hayranları karşısına çıkacak.
Netflix ekranları için pimi çekilen İstanbul Hatırası dizisi oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi. Dizinin efsane karakteri Nevzat Başkomiser'i oynayan sevilen isim Nejat İşler. Hikayede Bilal Yiğit Koçak Ali rolünde olacak.
Simay Barlas Zeynep, Özge Borak Evgenia, Cem Davran Adem, Tülin Özen Leyla, Deniz Cellioğlu da Namık rolünde kadroda bulunuyor. Şerif Erol Tarikat Şeyhi rolünde izleyici karşısına çıkacakken, Harel Sürel de Güzide rolünü üstleniyor.
Netflix farkıyla izleyici ile buluşacak olan İstanbul Hatırası, 8 bölümden oluşacak. İstanbul Hatırası hikayesi Ahmet Ümit okurlarını ve kaliteli polisiye tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.
İstanbu Hatırası dizisine Yekta rolüyle dahil olan Tansu Biçer, ekranlarda birçok yapımda adından söz ettirmiştir. İşte başarılı oyuncu Tansu Biçer'in rol aldığı dikkat çeken diziler...
|Dizi Adı
|Karakter
|Platform
|Pera Palas'ta Gece Yarısı
|Ahmet
|Netflix
|Çukur
|Yücel
|Rise of Empires: Ottoman
|Notaras
|Netflix
|Ufak Tefek Cinayetler
|Kemal
|Ölene Kadar
|Yılmaz Saner
|Leyla ile Mecnun
|Konuk Oyuncu
|Muhteşem Yüzyıl
|İbrahim Paşa'nın adamı
|Şubat
|Saltuk
|Hırsız Polis
|Koray
|Canım Ailem
|Selim
İstanbul Hatırası dizisine Demir rolüyla katışan Serkan Keskin'in rol aldığı başlıca diziler...
|Dizi Adı
|Karakter Adı
|Yayın Platformu/Kanalı
|Leyla ile Mecnun
|İsmail Abi
|TRT 1 / Exxen
|Şahane Hayatım
|Niyazi Adalı
|NOW
|Mucize Doktor
|Muhsin Korunmaz
|FOX
|Öğretmen
|Yılmaz
|FOX
|Beş Kardeş
|Sait
|Kanal D
|Ben de Özledim
|Serkan
|Star TV
|Masum
|Taner
|BluTV
|Metot
|Kendisi / Oyuncu
|GAİN
|Sekizinci Aile
|-
|Yakında Disney+'ta
|Muhteşem Yüzyıl
|Yakup Efendi
|-
|Ey Aşk Nerdesin
|Feridun
|-
|Deli Saraylı
|Arabacı Mazhar
|-
|Bıçak Sırtı
|Konuk Oyuncu
|-
|Hırsız Polis
|Bünyamin
|-