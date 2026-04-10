 Canan Okur

Nejat İşler'in yeni dizisi İstanbul Hatırası'na bomba iki transfer! Hikayenin kilit isimleri olacak

Ahmet Ümit'in kült haline gelen eseri İstanbul Hatırası, Netflix ekranlarında olmaya hazırlanıyor. Dev prodüksiyon Abdullah Oğuz gibi usta bir yönetmenin imzasını taşıyacak. Nejat İşler'in yeni dizisi İstanbul Hatırası'na son olarak iki bomba transfer daha yapıldı. Hikayede kilit bir rolde bulunacak Serkan Keskin ve Tansu Biçer, sosyal medyayı şimdiden hareketlendirmiş durumda. İşte detaylar...

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 18:15
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 18:15

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve 'in başrolde bulunduğu İstanbul Hatırası ekranlarında olmak için gün sayıyor. ANS ve Evrensel Film ortaklığıyla 8 bölümden oluşacak dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle şimdiden konuşulmaya başlandı bile. Son olarak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre ise İstanbul Hatırası dizisi kadrosuna iki bomba transfer daha yapıldı. ve Tansu Biçer, hikayede kilit bir rol üstlenerek, İstanbul Hatırası ekibine dahil oldu. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Nejat İşler'in yeni dizisi İstanbul Hatırası'na bomba iki transfer! Hikayenin kilit isimleri olacak

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Abdullah Oğuz'un yönettiği ve Nejat İşler'in başrolde yer aldığı 'İstanbul Hatırası' dizisine Serkan Keskin ve Tansu Biçer'in katılmasıyla kadro güçlendi.
Dizi, ANS ve Evrensel Film ortaklığıyla 8 bölümden oluşacak ve Netflix ekranlarında yayınlanacak.
Serkan Keskin ve Tansu Biçer, hikayede çocukluk arkadaşı olan Yekta ve Demir karakterlerini canlandıracak.
Nejat İşler, Nevzat Başkomiser rolünü üstlenecek.
Dizinin polisiye türünde olacağı ve İstanbul'daki cinayetleri konu alacağı belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

NEJAT İŞLER'İN YENİ DİZİSİ İSTANBUL HATIRASI'NA BOMBA İKİ TRANSFER

Nejat İşler'in ses getiren yeni dizisi İstanbul Hatırası kadrosuna güçlü isimler katmaya devam ediyor. Salı günü başlayacak olan çekimlerden önce, Pazartesi günü yapılacak olan okuma provasıyla tüm ekip yan yana olacak.

NEJAT İŞLER'İN YENİ DİZİSİ İSTANBUL HATIRASI'NA BOMBA İKİ TRANSFER

Dizinin kadrosuna kattığı Serkan Keskin ve Tansu Biçer gibi iki güçlü isim ise, İstanbul Hatırası'nın dört gözle bekleyenler arasında heyecanı iki katına çıkardı. Polisiye türünde ekranlara gelecek olan İstanbul Hatırası, İstanbul şehrinin cinayetlerini ekranlara taşıyacak.

SERKAN KESKİN VE TANSU BİÇER HİKAYEDE KİLİT ROL ÜSTLENİYOR

SERKAN KESKİN VE TANSU BİÇER HİKAYEDE KİLİT ROL ÜSTLENİYOR

İstanbul Hatırası kadrosuna katılan Serkan Keskin ve Tansu Biçer, hikayede çocukluk arkadaşı olan Yekta ve Demir karakterlerini oynayacak. Tansu Biçer Yekta rolündeki performansıyla merak konusu olurken, Serkan Keskin ise Demir rolüyle hayranları karşısına çıkacak.

İSTANBUL HATIRASI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

İSTANBUL HATIRASI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Netflix ekranları için pimi çekilen İstanbul Hatırası dizisi oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi. Dizinin efsane karakteri Nevzat Başkomiser'i oynayan sevilen isim Nejat İşler. Hikayede Bilal Yiğit Koçak Ali rolünde olacak.

TANSU BİÇER HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Simay Barlas Zeynep, Özge Borak Evgenia, Cem Davran Adem, Tülin Özen Leyla, Deniz Cellioğlu da Namık rolünde kadroda bulunuyor. Şerif Erol Tarikat Şeyhi rolünde izleyici karşısına çıkacakken, Harel Sürel de Güzide rolünü üstleniyor.

SERKAN KESKİN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Netflix farkıyla izleyici ile buluşacak olan İstanbul Hatırası, 8 bölümden oluşacak. İstanbul Hatırası hikayesi Ahmet Ümit okurlarını ve kaliteli polisiye tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Nejat İşler'in yeni dizisi İstanbul Hatırası'na bomba iki transfer! Hikayenin kilit isimleri olacak

TANSU BİÇER HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

İstanbu Hatırası dizisine Yekta rolüyle dahil olan Tansu Biçer, ekranlarda birçok yapımda adından söz ettirmiştir. İşte başarılı oyuncu Tansu Biçer'in rol aldığı dikkat çeken diziler...

Dizi AdıKarakterPlatform
Pera Palas'ta Gece YarısıAhmetNetflix
ÇukurYücel
Rise of Empires: OttomanNotarasNetflix
Ufak Tefek CinayetlerKemal
Ölene KadarYılmaz Saner
Leyla ile MecnunKonuk Oyuncu
Muhteşem Yüzyılİbrahim Paşa'nın adamı
ŞubatSaltuk
Hırsız PolisKoray
Canım AilemSelim
Serkan Keskin'in rol aldığı başlıca diziler...

SERKAN KESKİN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

İstanbul Hatırası dizisine Demir rolüyla katışan Serkan Keskin'in rol aldığı başlıca diziler...

Dizi AdıKarakter AdıYayın Platformu/Kanalı
Leyla ile Mecnunİsmail AbiTRT 1 / Exxen
Şahane HayatımNiyazi AdalıNOW
Mucize DoktorMuhsin KorunmazFOX
ÖğretmenYılmazFOX
Beş KardeşSaitKanal D
Ben de ÖzledimSerkanStar TV
MasumTanerBluTV
MetotKendisi / OyuncuGAİN
Sekizinci Aile-Yakında Disney+'ta
Muhteşem YüzyılYakup Efendi-
Ey Aşk NerdesinFeridun-
Deli SaraylıArabacı Mazhar-
Bıçak SırtıKonuk Oyuncu-
Hırsız PolisBünyamin-
