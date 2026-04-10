Pazartesi günlerinin en iddialı yapımlarından olan Uzak Şehir dizisi, son günlerde büyütmeye gittiği yeni oyuncularıyla gümdemden adını düşürmüyor. Başrolünde Sinam Ünsal ile Ozan Akbaba'nın buluştuğu Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosuna eklenen Ceren Moray'ın dizinin hikayesinde sarsıcı etkiler oluşturacak olan Meryem karakteri ile gündeme damgasını vuruyor! Alya'dan gizli Cihan'ın Meryem'le ilk yüzleştiği sahnede Meryem ile kendisini el ele basan Alya'nın öfkesi bölümün pür dikkat izlenen sahnelerinden olmuştu. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Meryem'in çıkıp gelmesi ile birlikte dizinin başrollerinde değişim olup olmayacağı ise izleyicileri tedirgin etmişti. Şimdi de yayınlanan yeni bölüm fragmanında Meryem'in konak'a yerleşmesi dizinin sıkı izleyicilerinde heyecanı ikiye katlayacak! Peki Uzak Şehir dizisi 57. bölüm fragmanında neler olacak? Uzak Şehir dizisi yeni bölüm gelişmeleri:

HABERİN ÖZETİ Uzak Şehir dizisinde bomba sahne: Meryem konak'a geliyor! Uzak Şehir dizisi yeni bölümde ortalığı yıkıp geçecek! Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Meryem karakterinin konağa yerleşmesi ve diğer karakterlerin yaşadığı olaylar öne çıkıyor. Meryem karakteri, Ceren Moray tarafından canlandırılıyor ve dizinin hikayesinde sarsıcı etkiler yaratması bekleniyor. Cihan, Meryem'le el ele yakalanan Alya'nın öfkesiyle yüzleşiyor ve Alya ile arasını düzeltmeye çalışıyor. Boran, annesi Sadakat'in yaptıklarını duyurmakla tehdit ederek Meryem'i konağa yerleştirmeye kararlı, Sadakat ise durumu kabulleniyor. Nare, sağlık problemleri nedeniyle bebeğini aldırma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Dizinin 57. bölümü 13 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. İlerleyen bölümlerde Meryem'in kocası Feyyaz'ın da diziye dahil olacağı belirtiliyor.

Uzak Şehir dizisinde gelişiyle olay olan Meryem karakterinin dizinin seyrini etkileyecek en önemli karakterlerden biri olması Uzak Şehir dizisinin gidişatına yönelik merak duygusunu tetikler iken; ilerleyen bölümlerde Meryem'in takık kocası Feyyaz'ın da gelecek olması izleyenlerde heyecan duygusunu doruklara çıkacak!

13 Nisan Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan bölümün fragmanda ise şu detaylar geçmektedir;

- Nare, abisi Cihan'ın dönüp dolaşığ geleceği yerin kendisinin olduğunu Alya'ya anlatmaya çalışarak aralarındaki bu soğukluğu bitirmeye çalışır.

- Meryem ortaya çıksa dahi kalbinin tek sahibi Alya olan Cihan, Alya ile arasını düzeltmeye çalışır ve ona duygusal sözlerde bulunarak yakınlık gösterir. Cihan, Meryem yüzünden ona bir şeyi değilmiş gibi davranmasını istemez ve bunu Alya'ya anlatır.

- Öte yandan annesi Sadakat'in yaptıklarını herkese duyurmakla tehdit eden Boran, Meryem'i konak'a yerleştirmeye kararlıdır. Sadakat büyük bir çıkmaza girse de durumu kabullenip Meryem'in konak'ta yaşaması için yardım edecektir.

- Nare ise yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı bebeğini aldırma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bebeğini kaybedecek olmanın verdiği üzüntüyle beraber dizide duygusal anlamda sarsıcı sahneler yaşanacaktır.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyen hikayesiyle izleyicilerin ilgisini ilk günden beri çeken Uzak Şehir dizisii her pazartesi akşamları sevenleriyle buluşuyor.

Aksi bir durum gelişmediği müddetçe Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarına yerini alan Uzak Şehir dizisi 57. bölümüyle 13 Nisan PAzartesi akşamı saat 20.00'da izleyicilerin karşısında olacak.